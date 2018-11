Juventus | Agnelli | “Non vogliamo la Superlega europea”

Uefa - Ceferin : 'No alla Superlega'. Agnelli : 'Juventus mai coinvolta'. Nascerà la Superchampions? : 'La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce'. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la ...

Juventus - Agnelli : “Non siamo implicati nel progetto Superlega” : “Posso confermare che non abbiamo mai visto, né discusso, né siamo implicati nella creazione di questo documento“. In un’intervista alla Bbc Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Eca, l’associazione che rappresenta i club europei, nega il coinvolgimento della società bianconera nel progetto di una Superlega europea portato alla luce da Football Leaks. “siamo completamente impegnati con la Uefa ...

Calciomercato Juventus - Agnelli fa la spesa in casa Real Madrid : si profila un clamoroso scambio con i blancos : Il club bianconero vorrebbe a tutti i costi Marcelo, sul piatto il presidente Agnelli è pronto a mettere il cartellino di Alex Sandro Gli affari tra la Juventus e il Real Madrid potrebbero non essere finiti e, dopo l’operazione Cristiano Ronaldo, se ne potrebbe profilare una altrettanto clamorosa. AFP/LaPresse Il club bianconero infatti pensa a Marcelo, è lui il giocatore individuato da Agnelli per compiere l’ennesimo salto di ...

Fiocco rosa in casa Juventus : è nata Vera Nil - figlia del presidente Andrea Agnelli : Andrea Agnelli festeggia oggi la nascita di Vera Nil, la modella turca Deniz Akalin ha partorito oggi Fiocco rosa in casa Juventus. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Lo annuncia il club bianconero, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. “Una nuova gioia per il presidente Agnelli e Deniz Akalin: questa mattina è nata infatti la piccola Vera Nil, che ...

Juventus - Report smentisce Agnelli. Le nuove intercettazioni nell’anticipazione della seconda puntata dell’inchiesta : Stasera Report (Rai3) smentisce Andrea Agnelli e dimostra la responsabilità della Juventus che avrebbe permesso l’ingresso e l’esposizione allo stadio di striscioni offensivi sulla tragedia di Superga nel derby col Torino del febbraio 2014. Il presidente Agnelli, durante l’assemblea degli azionisti, ha difeso Alessandro D’Angelo, capo della sicurezza della Juve, citando la sentenza del tribunale d’appello della ...

‘Ndrangheta-Juventus - nuove intercettazioni shock di Report : “Agnelli chieda scusa” [VIDEO] : Prosegue l’inchiesta di Report sulla Juventus e su presunti sodali della ‘ndrangheta che gestivano la curva bianconera. Dopo la puntata di lunedì scorso con varie intercettazioni piccanti, questa sera altre rivelazioni nel programma di Rai Tre. “Non mi venire allo stadio a fare stare zitta la curva al derby e devo sentire i bovini cantare! Mi stanno sul c…”. I bovini sono i tifosi del Torino e la voce è ...

Juventus - Mourinho : 'Agnelli vuole 10 scudetti' : TORINO - La vittoria più importante è quella che deve ancora arrivare. È uno dei motti bianconeri che il presidente Andrea Agnelli ama ripetere. O, forse, bisognerebbe dire: amava. Adesso, a quanto ...

Mourinho svela il retroscena sulla Juventus : “ecco cosa mi ha detto Agnelli” : Josè Mourinho ha avuto avuto un colloquio col presidente della Juventus Agnelli nella pancia di Old Trafford prima della gara contro lo United “Nel tunnel che porta agli spogliatoi del nostro stadio ho detto al presidente Andrea Agnelli che questa stagione si apprestano a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Lui mi ha risposto che non gli basta e che vuole arrivare a dieci tricolori di fila”. Josè Mourinho ai microfoni ...

Juventus - Di Lello dopo le dichiarazioni di Agnelli : “Pronto a querelarlo” : Marco Di Lello, ex membro della commissione Antimafia, ha parlato ai microfoni di “Si gonfia la rete” su Radio Marte, replicando al presidente della Juventus Andrea Agnelli: “Non capisco quale sia il conflitto di interessi, ma certamente Agnelli me lo spiegherà in un processo. Querelerò Agnelli, stiamo valutando se il processo sarà civile o penale. Cosa vuole far credere? Che i fratelli Di Lello hanno fatto un complotto ...

Sandro Mazzola e le frecciate alla Juventus : “Agnelli chieda scusa e si attenga alle sentenze” : Sandro Mazzola è tornato a parlare del caso Superga e delle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli Sandro Mazzola, figlio di Valentino, morto nella tragedia aerea di Superga, è tornato a parlare del caso degli striscioni bianconeri in un derby di qualche anno fa. Mazzola discolpa Agnelli da ogni possibile responsabilità parlando a Tuttosport: “Guardate, sinceramente, io in cuor mio non ci credo che Agnelli sapesse del ...

Juventus - Agnelli svela : “non amplieremo l’Allianz Stadium” : L’Allianz Stadium non verrà ampliato, a svelarlo è stato oggi il presidente della Juventus, Andrea Agnelli “Non è possibile ampliare lo stadio l’Allianz Stadium“. Ad affermarlo il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che ha precisato che “non c’è allo studio alcuna riflessione in merito“. Agnelli ha poi aggiunto: “se dovessi tornare indietro rifarei lo stadio attuale se non addirittura ...

Juventus - Agnelli : "36 Scudetti? A casa nostra esponiamo ciò che vogliamo" : L'assemblea degli azionisti della Juventus si è riunito quest'oggi e sono stati tanti i punti toccati dal Presidente Andrea Agnelli: dalla questione bagarinaggio , agli striscioni sulla strage di ...