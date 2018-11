Jaden Smith | figlio del famoso attore e regista Will Smith fa coming out e chiede scusa

Jaden Smith ci riprova : "Tyler The Creator è il mio fidanzato!"/ Il primo coming out non è andato bene… - IlSussidiario.net : Jaden Smith, figlio maggiore dell'attore Will Smith, ha nuovamente ribadito il suo coming out affermando di essere fidanzato con Tyler The Creator.

Jaden Smith fa coming out : ”Sono gay”. Il figlio di Will Smith svela chi è il suo fidanzato famoso : Jaden Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, ha annunciato di essere gay durante un evento che si è svolto a Los Angeles. Sul palco dell’evento Camp Flog Gnaw Carnival Jaden ha parlato anche del suo fidanzato, il famoso rapper Tyler, the Creator: “Voglio dirvi quello che Tyler non vuole, ma è il mio fottuto fidanzato e lo è stato per tutta la mia vita”. “Tyler è il mio miglior amico e lo amo così tanto. Voglio ...