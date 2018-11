Italia-Stati Uniti stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla

Italia - contro gli Stati Uniti è la notte degli esperimenti : L'Italia chiude stasera il suo 2018, da ricordare per la mancata partecipazione al mondiale in Russia, con l'amichevole a Genk contro gli Usa. Sarà, dopo 3 partite in cui Mancini ha scelto la sua ...

Italia-Stati Uniti - le probabili formazioni : Mancini sceglie la linea verde - spazio a Tonali e Politano : Con il pareggio di sabato sera contro il Portogallo, la Nazionale italiana di calcio ha chiuso la propria avventura nella Nations League 2019. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha raccolto buone risposte sotto l’aspetto del gioco, anche se continua l’enorme difficoltà degli azzurri nel trovare la via del gol. Nell’amichevole contro gli Stati Uniti in programma questa sera a Genk (Belgio) il selezionatore azzurro ...

Calcio - amichevole Italia-Stati Uniti. I precedenti tra le due formazioni. Gli azzurri con sette vittorie in undici incontri : Archiviato il pareggio 0-0 contro il Portogallo che non ha consentito di ottenere il pass per la Final Four di Nations League 2019, la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini scende nuovamente in campo, domani alle ore 20.45, allo “Luminus Arena” di Genk (Belgio) contro gli Stati Uniti. Un test amichevole che servirà al CT per vedere all’opera alcuni dei volti nuovi convocati in questi giorni dedicati agli impegni con la maglia ...

