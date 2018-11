Italia | Politano sfata il tabù del gol Successo 1-0 al 94' con gli Usa

L'Italia di Mancini vince nel finale : Usa ko 1-0 grazie a Politano : L'Italia di Roberto Mancini conferma i tanti progressi mostrati nelle ultime uscite, conferma di avere una difesa di ferro e conferma anche un'abulia da gol quasi preoccupante. Gli azzurri, pur dominando in lungo e in largo per tutto il match, sono riusciti ad a mandare ko gli Usa solo al 94' grazie a Matteo Politano. Gli errori degli azzurri e soprattutto le grandi parate di Horvath non hanno permesso alL'Italia di segnare durante i novanta ...

Italia-Stati Uniti 1-0 - Politano la risolve nel finale! Gli azzurri creano e ritrovano il gol : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Gent. La nostra Nazionale è riuscita a trionfare grazie a un gol di Politano in pieno recupero, gli azzurri hanno creato tantissime occasioni, hanno dominato sotto il profilo del possesso palla e della predominanza territoriale ma la porta sembrava stregata prima dell’invenzione dell’attaccante che ci ha riportato alla vittoria dopo il ...

Italia-Stati Uniti 1-0 - Politano la decide nel finale! Gli azzurri creano e ritrovano il gol : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Gent. La nostra Nazionale è riuscita a trionfare grazie a un gol di Politano in pieno recupero, gli azzurri hanno creato tantissime occasioni, hanno dominato sotto il profilo del possesso palla e della predominanza territoriale ma la porta sembrava stregata prima dell’invenzione dell’attaccante che ci ha riportato alla vittoria dopo il ...

Pagelle Italia-Stati Uniti 1-0 : Politano decisivo - Sensi il migliore - Lasagna si divora dei gol : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale che si è disputata a Gent (Belgio). Gli azzurri hanno creato tanto e sono riusciti a sbloccare la partita allo scadere. Di seguito le Pagelle della nostra Nazionale. Pagelle Italia-Stati Uniti 0-0: ITALIA: SIRIGU: 6. Il nostro estremo difensore non viene praticamente mai impegnato, gli statunitensi non lo impensieriscono praticamente mai salvo al ...

Italia-Stati Uniti - le probabili formazioni : Mancini sceglie la linea verde - spazio a Tonali e Politano : Con il pareggio di sabato sera contro il Portogallo, la Nazionale italiana di calcio ha chiuso la propria avventura nella Nations League 2019. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha raccolto buone risposte sotto l’aspetto del gioco, anche se continua l’enorme difficoltà degli azzurri nel trovare la via del gol. Nell’amichevole contro gli Stati Uniti in programma questa sera a Genk (Belgio) il selezionatore azzurro ...

La lettera di Grillo a Napolitano del 2011 per lo spread troppo alto : 'L'Italia è vicina al default' : L'Italia è vicina al default, i titoli di Stato, l'ossigeno , meglio sarebbe dire l'anidride carbonica, che mantiene in vita la nostra economia, che permette di pagare pensioni e stipendi pubblici e ...