Italia | il ' piano B' di Roberto Mancini | Tonali riporta la cadetteria in azzurro

SPILLO/ Il piano anti-Italia di Merkel e Macron - IlSussidiario.net : Merkel e Macron, in difficoltà in patria, propongono dei cambiamenti importanti per l'Ue, in chiave sfacciatamente anti-Italiana

Spread a 322 punti : parte piano la prima asta sul «Btp Italia» - peggio solo nel 2012 : Il crollo di Renault pesa sulle piazza europee. Lo Spread torna in quota e sfonda la soglia dei 320 punti dopo che le richieste per il titolo indicizzato all’inflazione si è fermata poco oltre i 400 milioni, mai così male dal 2012

Prosegue il piano di buy-back di Servizi Italia : Dal 12 al 16 novembre 2018, Servizi Italia ha acquistato 31.712 azioni ordinarie, pari allo 0,1% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 3,289 euro per un controvalore complessivo di 104.289,...

Il piano di Macron e Merkel per togliere fondi Ue all'Italia : L'Italia non rispetta il patto di stabilità e le regole europee sui conti pubblici? Allora non avrà diritto ai fondi dell'Unione europea. È il ricatto che Emmanuel Macron e Angela Merkel stanno ...

Quel piano dei falchi tedeschi : Così i mercati castigheranno l'Italia : Ancora una volta le banche tedesche sono pronte ad accerchiare l'Italia. Dopo Deutsche Bank, tocca a CommerzbankAncora una volta le banche tedesche sono pronte ad accerchiare l'Italia. Dopo il duro attacco del capo economista di Deutsche Bank, arriva il siluro del "collega" di Commerzbank, Jorg Kramer. In un intervento pubblicato su Handelsblatt Global, l'economista tedesco "danza" già sul cadavere dell'Italia e suggerisce all'Ue un piano ...

Salvini ora teme l’isolamento dell’Italia in Europa. E si affida al «piano dei piccoli passi» : I progetti per evitare lo scontro con l’Ue. Sul ritorno al voto dopo le europee le due incognite: Berlusconi e 5 Stelle con Di Battista in campo

Libia : Conte - Italia pronta a fare la sua parte anche sul piano del training : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - "So che sono emerse specifiche richiesta di assistenza nel corso delle riunioni tecniche di ieri. Sotto questo punto di vista, l’Italia è pronta a fare la sua parte, anche sul piano del training e mi compiaccio della disponibilità dimostrata dagli altri partner interna

Il morbillo in Italia è ancora un pericolo : arriva il nuovo Piano del governo per eliminarlo : Il nuovo focolaio di morbillo segnalato a Bari, sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, fa prepotentemente emergere come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per arrivare ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che già esisteva, ma che non era più aggiornato ...

Bce - il retroscena : pronti a sostenere le banche Italiane finito il piano di Mario Draghi : ... e senza un aiuto di Francoforte c' è il rischio concreto di una stretta al credito che deprimerebbe l economia più di quanto non sia già avvenuto

Poste Italiane - utile record e piano assunzioni per migliaia di giovani : Il Gruppo Poste Italiane ha conto un utile record superiore al miliardo di euro nei primi 9 mesi di esercizio del 2018. I dati, comunicati dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, sono in linea con quanto previsto dal piano quinquennale Deliver 2022 che prevede, entro i prossimi tre anni, un deciso sviluppo delle attivita' del Gruppo nel settore delle consegne legate all’e-commerce che comportera', nei prossimi anni, l’attuazione di ...

Matteo torna a casa : il piano europeo di Forza Italia per riportare Salvini nel centrodestra e in maggioranza col Ppe : "Vogliamo che la Lega torni a far parte a pieno titolo del centrodestra, consideriamo contro natura il matrimonio con il M5S, litigano su tutto, sono un po' come i separati in casa". Appena arrivato al congresso del Ppe a Helsinki, Antonio Tajani rimugina sul caos di governo a Roma e sbotta. Dietro lo sfogo, l'idea, forse un sogno, per alcuni in Forza Italia è un vero e proprio piano di lavoro, pur complicato: far entrare gli eurodeputati ...

L'Europa presenta all'Italia il - suo - Piano B : ... l'alleanza informale di Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Olanda, Svezia e Slovacchia, ma la posizione espressa dai dieci ministri dell'Economia potrebbe ...

L'Europa presenta all'Italia il (suo) Piano B : Secondo una parte delL'Europa, quello italiano è un debito troppo grande per essere finanziato dal Fondo salva stati in caso di default. Per questo dieci paesi hanno deciso di tutelarsi da questa eventualità e hanno chiesto che vengano introdotte delle restrizioni per consentire a uno stato di acced

AlItalia - i nodi da sciogliere dopo l’offerta di Fs : i partner - il piano di integrazione - il prestito da restituire e il ruolo di Cdp : Il governo gialloverde prende tempo su Alitalia. Lo fa con un‘offerta vincolante che arriva in extremis nel giorno della scadenza per la chiusura della procedura di vendita, ma che non assicura la fine delle turbolenze per l’ex compagnia di bandiera: i potenziali partner Eni e Leonardo, oltre che Lufthansa, si sono infatti al momento tutti sfilati. E “la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione”, ...