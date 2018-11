' Io a letto con le Kessler | mi hanno spogliato e' | Pippo Baudo | il ricordo piccante

Sondaggi elettorali - Lega sempre più primo partito : si allarga forbice con il M5s in costante calo : Gli ultimi Sondaggi continuano a premiare la Lega, sempre più primo partito: il Carroccio guadagna consensi a scapito del suo alleato di governo del M5s. Ora sono divisi da più di sei punti percentuali. La Lega è al 32,7%, il M5s in costante calo al 26,4%. Non guadagnano terreno le opposizioni, con il Pd che scende nuovamente sotto il 18%.Continua a leggere

laF TORNA A RACCONTARE I lettoRI ITALIANI CON LA NUOVA EDIZIONE DI "lettoRI CELEBRITY" : Non a caso il protagonista del libro si rinchiude in un sanatorio, fuori dal mondo. Io mi sono calata in questo libro come se fossi entrata proprio in un sanatorio. Per un periodo io sono stata nella ...

Gf Vip - Deianira sul tradimento del fidanzato di Giulia : "Io non ero nel letto con loro..." : Dopo aver sganciato una vera e propria bomba di gossip sul fidanzato di Giulia Provvedi, Deianira Marzano non può stare in silenzio.L'ex isolana, infatti, non appena al Gf Vip si è iniziato a parlare del presunto tradimento di Pierluigi Gollini ha registrato una serie di storie su Instagram. Deianira sembra convinta di quello che dice e - a suo dire - ci sarebbero altre persone che avrebber visto il calciatore dell'Atalanta fare il piacione ...

Sondaggi politici elettorali : M5S perde contatto dalla Lega - calo anche per il PD : La nuova settimana si è aperta con nuovi Sondaggi politici. A fornire le intenzioni di voto stavolta è SWG. L’istituto di ricerche evidenzia una crescita da parte della Lega, che rispetto all’ultima rilevazione ha allungato decisamente su tutti gli avversari. Attualmente, si attesta al 32,7%, con un incremento di un punto percentuale. Alle spalle del partito di Matteo Salvini, staziona il M5S con il 26,4%. Il movimento pentastellato è in calo ...

Dagli insulti ai baci : Monte e Salemi finiscono a letto insieme : Giovedì inizia il countdown per la puntata del Grande Fratello Vip e gli inquilini si destano come orsi dal letargo. In particolare Francesco Monte e Giulia Salemi. Hanno litigato in continuazione da ...

Ischia - Di Maio sollecitato dalla piazza : “Condono? Non me ne parlate per carità”. Poi la battuta in dialetto : “Non mi parlate di condono, per carità… Per aiutare i terremotati di Ischia, che sono stati discriminati rispetto ad altri terremotati, sono stato accusato di aver fatto un condono. Andate all’ufficio tecnico del Comune di Ischia e provate a chiedere di condonare. Vi risponderanno di no”. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando in piazza a Caivano, dopo la firma del protocollo d’intesa con la Regione Campania sulla ...

Pd : Peluffo eletto segretario lombardo con 60 - 92% voti : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - Vinicio Peluffo è stato eletto segretario del Pd lombardo con 60,92% dei voti. Lo hanno stabilito i partecipanti alle primarie aperte che si sono svolte nella giornata di domenica 18 novembre. Nel dettaglio, hanno votato 27.238 persone, un numero più alto delle scorse p

La Xbox 2019 sarà senza lettore ottico? Le indiscrezioni sulla prossima console di Microsoft : Gli appassionati di giochi rizzino le antenne, perché circolano indiscrezioni su quella che potrebbe essere la prossima console di casa Microsoft. Ci riferiamo a un modello senza nome che si dovrebbe aggiungere alla famiglia Microsoft, e caratterizzato dall’assenza del lettore ottico. Avete letto bene: una Xbox che mette fine – almeno per quello che la riguarda – ai giochi venduti su supporto fisico. I titoli si scaricheranno ...

Paternò - aggredisce con un coltello la convivente ed il figlioletto : I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 29 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ...

Svizzera - si svegliano di soprassalto e si ritrovano con uno sconosciuto ubriaco nel letto : Svegliarsi di soprassalto mentre si dorme non è di certo un'esperienza piacevole, può configurarsi come un vero e proprio incubo alla 'Nightmare' se l'inconveniente accade per qualcosa di assolutamente imprevedibile. Del tutto inaspettato, per esempio, è quanto accaduto, la mattina dello scorso sabato 17 novembre, ad una coppia di Coira, comune capoluogo del cantone dei grigioni in Svizzera, considerato il più antico agglomerato elvetico e ...

Tim : Gubitosi eletto nuovo a.d e direttore. Contrari i consiglieri di Vivendi - pronti a battaglia legale : La nomina dell'ex dirigente Rai al termine di un Cda molto teso e per la prima volta nella storia dell'azienda senza l'unanimità. A favore il Fondo americano Elliot che aveva già sfiduciato l'ormai ex ...

Influenza - è allarme : 3 milioni di italiani a letto - tra dicembre e gennaio il picco di contagi : L'Influenza metterà a letto oltre 3 milioni di italiani. Sono queste le stime fatte dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, Simit, dopo i primi numeri...

