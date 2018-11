Inter | sfida alla Juve sul mercato | Andersen | Todibo | Tonali

Inter - Marotta lancia la sfida alla Juve : contatti avviati per Tonali : Beppe Marotta lancia il guanto di sfida alla Juventus sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il prossimo dirigente dell'Inter ha avviato i contatto per Sandro Tonali , stellina del Brescia , seguito dai bianconeri, ma anche da Milan e Roma.

MotoGP Rossi-Viñales : Valencia decide la sfida Interna : Il sipario stagionale di Valencia decreterà il miglior pilota Yamaha dell'anno, visto che Rossi e Viñales arrivano all'appuntamento conclusivo del mondiale separati di soli 2 punti, a favore del ...

LIVE Atalanta-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : derby lombardo d’alta classifica - sfida tra Gomez e Icardi : In programma alle 12:30 Atalanta-Inter, primo anticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre nerazzurre vengono entrambe da un buon periodo di forma: gli orobici sono reduci da 3 successi molto convincenti contro Chievo, Parma e Bologna che hanno permesso loro di recuperare fino all’undicesima posizione dopo un avvio pessimo, mentre i biscioni sono a 7 vittoria consecutive in campionato e hanno raggiunto a grandi ...

Inter - torna di moda Rafinha : è sfida alla Lazio : torna di moda il nome di Rafinha in casa Inter . Secondo Rai Sport , il centrocampista brasiliano potrebbe tornare in nerazzurro a gennaio, ma sul giocatore c'è anche la Lazio .

Atalanta-Inter - le chiavi tattiche della sfida : La storia recente della rivalità tra Atalanta e Inter racconta di una grande complicità sui tavoli di trattativa , numerosissime le operazioni concluse tra le parti soltanto negli ultimi due anni: da ...

Champions League - l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : decisiva sfida col Tottenham : L’Inter ora è davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono riusciti ad acciufarre un importantissimo pareggio casalingo contro il Barcellona e sono saliti a quota 7 punti nella classifica del gruppo B. I nerazzurri hanno compiuto un fondamentale passo in avanti verso l’accesso tra le magnifiche 16 squadre del Vecchio Continente, ora hanno tre lunghezze di ...

Inter-Barcellona - le chiavi tattiche della sfida : Prima di Inter-Barcellona Spalletti ha dimostrato ancora una volta quanto gli piaccia parlare di calcio, addentrandosi anche in particolari tecnici. Riguardo la presenza di Messi ad esempio ha detto: «...

Youth League - Inter-Barcellona : segui la sfida in diretta : ROMA - L'Inter cerca l'impresa contro i campioni in Carica del Barcellona. I nerazzurri hanno un solo punto dopo tre partite, e oggi ospitano l'avversaria più difficile: i detentori della Youth League ...

Inter-Barcellona - anche sfida 'leggende' : ANSA, - MILANO, 5 NOV - A poche ora dall'inizio del match della Champions League tra Inter e Barcellona in programma allo Stadio Meazza, le 'leggende' dei due club si sfideranno domani in una partita ...

Biglietti Inter-Barcellona - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida a San Siro : Quarta giornata per quanto riguarda i gironi della Champions League di calcio 2018-2019. Il match clou del Gruppo B sarà quello di San Siro: a Milano alle 21 di domani, martedì 6 novembre, si sfidano Inter e Barcellona. I nerazzurri sono secondi nel raggruppamento, sfruttando anche i vari passi falsi del Tottenham, e non hanno nulla da perdere. Fondamentale sarebbe portare a casa punti per assicurarsi il passaggio del turno. C’è voglia di ...

Barcellona : Messi non ci sarà nella sfida con l’Inter : Ieri pomeriggio il Barcellona aveva comunicato la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro l’Inter di cui Messi faceva parte. nella notte, poi, Valverde ha aggiornato i propri convocati togliendo l’argentino. Probabile non lo si voglia rischiare. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Barcellona: Messi non ...

Barcellona - Messi convocato per la sfida di martedì con l'Inter : TORINO - E' Leo Messi la grande novità nella lista dei convocati del Barcellona per la sfida di martedì in Champions League contro l' Inter . L'attaccante argentino non ha ricevuto il via libera da ...

L’Inter affonda il Genoa 5-0 - ora sfida con il Barcellona : Grande cinquina dell’Inter con il Genoa. Settima vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti che tiene il passo del Napoli

Marca è sicuro : Messi sarà convocato per la sfida contro l'Inter : Leo Messi sta recuperando velocemente dall'infortunio al braccio e il Barcellona potrebbe riaverlo già martedì per la sfida di Champions contro l'Inter. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo 'Marcà ...