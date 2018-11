Inter | Marotta rientra dalla Cina | da Suning piena fiducia | e tanti euro | per spodestare

Beppe Marotta all'Inter - intesa totale con Zhang. Ufficialità entro il 15 dicembre : Otto stagioni in bianconero, ma queste potrebbero prestissimo rappresentare il passato. Già, Beppe Marotta è ormai pronto a ricominciare, con la speranza di riprendere il discorso laddove lo aveva ...

Inter - Moratti su Marotta : “Zhang mi ha chiesto un parere - secondo me…” : Massimo Moratti, pur avendo lasciato la presidenza dell’Inter oltre quattro anni fa, continua ad essere un’icona nerazzurra. Intercettato da Sky, l’ex numero uno di via Durini ha parlato dell’ormai imminente arrivo a Milano dell’ex direttore generale della Juventus Beppe Marotta: “L’arrivo di Marotta sarà molto utile alla società. Ha esperienza e una conoscenza a 360 gradi del calcio e quindi credo possa ...

Marotta all’Inter – Le parole dell’ex presidente Moratti : “utile alla società - Zhang mi aveva già chiesto un parere” : Moratti e l’arrivo di Marotta all’Inter: le parole dell’ex presidente del club nerazzurro “L’arrivo di Marotta è molto utile alla società, è una persona esperta di calcio e di tutto quello che gira intorno al calcio. Me ne aveva parlato Steven Zhang, chiedendomi un parere, ma aveva già in mente di prenderlo“. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, commenta così l’arrivo nel club ...

Roma - Monchi : 'Il bilancio del VAR è positivo. Marotta all'Inter? È un patrimonio italiano - è un bene se resta qui' : Nonostante le dure parole del post Roma-Fiorentina , "Chiediamo più rispetto da parte degli arbitri", aveva detto,, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha ribadito la sua fiducia nei confronti ...

Inter - Moratti accoglie Marotta dà subito consigli : "Prenderei giovani italiani di talento - come Chiesa" : Mentre Beppe Marotta è in Cina per accordarsi con Zhang Jindong e diventare dirigente dell'Inter, ecco che l'ex numero 1 del club nerazzurro, Massimo Moratti , Interviene con i suoi consigli e con il ...

Marotta-Inter : come cambia la società con l'arrivo del nuovo amministratore delegato : come cambierà l' Inter l'arrivo di Beppe Marotta ? Se lo chiedono tutti, soprattutto i tifosi nerazzurri, che sognano un intervento forte soprattutto sul calciomercato a giugno quando le restrizioni ...

Calciomercato Juve-Inter : tutti gli scambi prima di Marotta : Con l'approdo in nerazzurro dell'ex dirigente juventino si aggiunge un nuovo capitolo alla lunghissima storia di scambi, affari e doppi ex tra i due club. Fatta di giocatori, allenatori, ma non solo

Quando Marotta parlava male dell’Inter : da Calciopoli alla cultura della sconfitta - sino allo scambio Vucinic-Guarin : Beppe Marotta ha probabilmente cambiato idea in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate in epoca juventina sull’Inter Beppe Marotta è in procinto di firmare un nuovo contratto con l’Inter, dopo anni alla guida della Juventus come amministratore delegato. Durante la sua permanenza in bianconero, Marotta non ha lesinato critiche e parole spesso dure nei confronti dei nerazzurri che adesso sono pronti ad accoglierlo in casa. Le ...

Da Vucinic-Guarin a "non sa perdere" : Inter-Marotta - c'eravamo tanto odiati : Restano però degli strascichi che Marotta per forza di cose si porterà dietro dai tanti anni a capo del mondo Juve. Anni di dominio bianconero e di una rivalità con l'Inter che si è fatta via via ...

Inter - la lista d'oro di Marotta : quanti 'derby' con la Juventus : MILANO - L'imminente sbarco di Beppe Marotta all' Inter fa già sognare i tifosi Interisti e prepara quelli della Juventus a diversi 'derby' di mercato con l'ex ad dei campioni d'Italia. Sfide che si ...

Inter - Marotta punta Milinkovic-Savic : principio d'accordo con Lotito (RUMORS) : Ormai ci siamo, Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è arrivato ieri a Nanchino, in Cina, per incontrare i vertici di Suning e, in particolare, il patron, Jindong Zhang. Dopo l'incontro il tutto sarà messo nero su bianco e l'ad sarà operativo già dal 1 dicembre, con l'esordio ufficiale che dovrebbe arrivare proprio in occasione del derby d'Italia contro la sua ex squadra, la Juventus, ...