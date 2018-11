Inter | il Real Madrid prepara l' assalto a Brozovic RUMORS

Calciomercato Inter - le prime idee di Marotta tra sogni e realtà [GALLERY] : 1/11 Claudio Furlan/LaPresse ...

Inter - contatti con il Real per Modric : Marotta al lavoro : Dopo il lungo tormentone della scorsa estate, torna in auge il nome di Luka Modric in ottica Inter. Il giocatore voleva fortemente il trasferimento a Milano, scontrandosi però con la volontà del patron del Real Madrid, Florentino Perez, che, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus per cento milioni di euro, non ha voluto saperne di privarsi di un altro elemento importante per la propria squadra. Le cose, comunque, potrebbero cambiare ...

Molinari : 'E' un sogno che si realizza - è stata una stagione incredibile. Io come l'Inter del Triplete' : " E' stata una stagione incredibile, è un sogno che si realizza - le prime parole di Chicco a Sky Sport -. Ho realizzato tutti gli obiettivi che mi ero prefissato, non ci credo. Quasi non osavo ...

Non più allagamenti a Verona. Una grande opera - fra Portoni Borsari e l'Adige - già realizzata. Previsti altri Interventi. : Con la spesa di 300.000.-' è stato realizzato un pozzo disperdente , diametro di 1,20 m, , della profondità di 8 metri, posto proprio davanti alla Porta, lato Corso Cavour, che, in occasione d'un ...

VENARIA REALE Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : Ma in astronomia e nella scienza in generale il contributo delle donne persiste da duemila anni. Si tratta di donne importanti per il progresso dell'umanità, che tuttavia sono state a lungo ...

Inter - il Real Madrid insiste : pronto l'assalto a Icardi (RUMORS) : Mauro Icardi si è confermato leader indiscusso dell'Inter in questa prima fase della stagione. Del resto per il campionato italiano non è una novità visto che il capitano nerazzurro ogni anno fa registrare numeri record (lo scorso anno ha vinto la classifica capocannonieri con ventinove reti). Quest'anno l'attaccante ha dimostrato il suo valore anche in Champions League, competizione nella quale era all'esordio assoluto. L'attaccante argentino ...

Suso : 'Al Milan mi trovo bene - ma che onore l'Interesse del Real Madrid' : Il Real Madrid su di me? Essere seguito dai migliori club del mondo è motivo di grande orgoglio : significa che stai facendo bene il tuo lavoro e che stai dimostrando il tuo valore. Tornare a casa è ...

Milan - Suso : "Sono felice in rossonero - ma che orgoglio l'Interesse del Real" : ... lunga squalifica" Real, che orgoglio - Inevitabile, però, un riferimento a quei rumors che lo vedono accostato al Real Madrid: "Essere seguito dai migliori club del mondo è motivo di grande orgoglio:...

[L'Intervista] Il numero chiuso resta - gli aspiranti medici possono però contare sulla realtà virtuale : Il sogno di migliaia di giovani di potersi iscrivere liberamente alla facoltà di medicina è durato un paio di ore. Giusto il tempo di imporre lo stop al passo in avanti del ministro dell'Istruzione e ...

Real Madrid - cessa l'Interim : Solari tecnico a tutti gli effetti : ROMA - Santiago Solari ha convinto Florentino Perez e resterà alla guida del Real Madrid almeno fino alla fine della stagione, anche se per l'ex tecnico del Castilla è pronto un contratto fino al 2020.

Inter - il Real Madrid tenta Icardi : ora si spinge per il rinnovo : Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto Interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla di un’offerta monstre di […] L'articolo Inter, il Real Madrid ...

LIVE Carpi-Benevento 0-0 diretta e risultato in tempo reale Intervallo : Foto Getty Images© scelta da SuperNews diretta LIVE CARPI-.BENEVENTO: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA IN tempo reale 15:50 FINE PRIMO tempo 0-0 45 + 2 Ammonito Sabbione 45 + 1 Recupero allungato perché si è fatto male Di Chiara 45 1 di recupero 42 Ancora lancio per Arrighini che controlla, ma ...

Atalanta - Inter : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 11 novembre alle ore 11:45 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la webcronaca della partita. QUI Atalanta Gasperini dovrebbe mandare in ...