Inter | ecco il Black Friday a tinte nerazzurre | tante occasioni da non perdere

Ritirati panettoni di nota marca dai supermercati. La scoperta all’Interno del prodotto. È la stessa azienda a informare : “Ecco cosa c’è dentro” : Se acquistate o avete acquistato all’Esselunga state attenti ad un prodotto che è stato richiamato. La Maina infatti ha segnalato e successivamente richiamato, a scopo precauzionale, alcuni lotti di panettone “Il Gran Nocciolato” per una possibile contaminazione da filamenti metallici. Il prodotto interessato è venduto in formato da 1 kg, con i numeri di lotto 801077 – 891077 e scadenza 30/06/2019 (Ean 8005190401011). Il richiamo, appunto, è ...

Francesco De Gregori in tv - a teatro e con l'orchestra : ecco i progetti per il 2019 " InterVISTA : Francesco De Gregori vi terrà 20 spettacoli fra il 28 febbraio e il 27 marzo 2019, in quella che gli anglofoni chiamano 'residence'. Sarà l'occasione rara di vederlo suonare con la band di quattro ...

Inter - Zhang caccia la grana - Beppe Marotta col portafogli pieno : ecco il suo ingaggio-record : In questo pezzo intendiamo non uniformarci alla moltitudine di quotidiani, siti, sitarelli e media vari che parlano di Marotta all'Inter e, al contrario, scriveremo d' altro, perché è giunto il ...

Sophia Floersch - la pilota 17enne è una miracolata : l'incidente choc - l'Intervento chirurgico di 11 ore - gli arti che si muovono ancora Ecco ... : Il mondo intero ha visto quello che è successo e possiamo solo ringraziare Dio che Sophia Floersch se la cavi con lesioni relativamente leggere. I nostri pensieri vanno anche alle altre persone ...

Infortunio Vrsaljko - ecco l’esito degli esami strumentali : il comunicato dell’Inter : Infortunio Vrsaljko, arriva una buona notizia per Spalletti e per i tifosi dell’Inter: lo stop ci sarà ma non dovrebbe essere lungo Infortunio Vrsaljko, il calciatore dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo dopo 27 minuti di gioco nell’ultima gara della Nazionale croata. Il club nerazzurro quest’oggi ha diffuso un comunicato con l’esito degli esami strumentali sul calciatore, ecco quanto emerso: ...

Calciomercato Roma - la società giallorossa segue la linea verde : ecco chi Interessa [GALLERY] : 1/5 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Infortunio Vrsaljko - problema ai flessori per il terzino dell’Inter : ecco cosa rischia : Infortunio Vrsaljko – L’Infortunio che ha costretto il terzino dell’Inter Sime Vrsaljko ad abbandonare il campo durante la partita di Nations League tra Inghilterra e Croazia riguarderebbe i flessori della coscia destra. È quanto fatto trapelare dal calciatore, che oggi sarà di ritorno ad Appiano Gentile e avrà modo di farsi visitare dallo staff medico nerazzurro. Il rischio, se si dovesse trattare di uno stiramento, è ...

L'Inter targata Marotta per la missione scudetto : ecco i nomi : La coppia Beppe Marotta -Piero Ausilio è un'assicurazione per il mercato delL'Inter. Anzi, qualcosa di più: la dimostrazione che Suning vuole fare le cose in grande e che il 2019 sarà l'anno dei ...

La navicella Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale : ecco cosa trasporterà : La navicella Cygnus, in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata lanciata con successo per mezzo di un razzo Antares dalla base NASA di Wallops Island, in Virginia, alla sua decima missione operativa. Il veicolo Cygnus è costituito da due sezioni principali: il modulo di servizio della Northrop Grumman (precedentemente Orbital ATK) e il modulo cargo pressurizzato (PCM), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, joint ...

Inter - ecco le nuove carte Credite Agricole per i tifosi nerazzurri : Sono state presentate oggi presso la Galleria Crédit Agricole di Milano le nuove carte Mastercard di Crédit Agricole dedicate a tutti i tifosi dell’Inter. All’evento hanno preso parte il Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini, il Vice President di FC Internazionale Milano Javier Zanetti, il Country Manager Italy di Mastercard […] L'articolo Inter, ecco le nuove carte Credite Agricole per i ...

Inter - proposto Salvio : ecco la risposta : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'agente di Eduardo Salvio , argentino in scadenza di contratto con il Benfica , avrebbe offerto il calciatore dell' Inter . Per il club nerazzurro, il profilo dell'esterno non è però in cima ...

Chef Rubio : "Dovevo Interpretare io Rocco Schiavone. Ecco perché ho detto no" : Il cuoco più anticonformista della tv sulla fiction di Rai 1 con Marco Giallini: "Non mi sentivo preparato per affrontare un...

Calciomercato Inter - si punta a ringiovanire la rosa : ecco gli obiettivi [GALLERY] : 1/6 LaPresse/Spada ...

Calciomercato - Darmian pronto a tornare in Serie A : ecco i club Interessati : Matteo Darmian fa gola a diversi club della nostra Serie A, il Calciomercato si avvicina ed il terzino inizia a sondare il mercato italiano Matteo Darmian non rientra più nei piani di Mourinho e del Manchester United. Una situazione che si protrae oramai da tanto tempo, un calciatore del suo calibro non può marcire in panchina, sarebbe una grave perdita per l’Italia oltre che un brutto stop nella carriera di Darmian. Il calciatore ...