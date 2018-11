Intelligenza artificiale | a Roma roadshow per progetti innovativi

Intelligenza artificiale contro le buche stradali - non ci sono più scuse : Le buche stradali sono una piaga che va ben oltre i confini italiani. È di poche ore fa la notizia che un’azienda statunitense ha messo a punto addirittura un’Intelligenza artificiale per monitorarle. L’idea di per sé è piuttosto semplice: una vettura attrezzata con una webcam (ma andrebbe bene anche uno smartphone con la telecamera puntata sul manto stradale) percorre le strade e le filma. I video vengono caricati su server ...

Quali sono le regole dell’Europa per un’Intelligenza artificiale democratica : (Foto: MANJUNATH KIRAN/AFP/Getty Images) L’Europa si prepara alla stagione dell’intelligenza artificiale (Ai). E non si può parlarne senza pensare alla questione etica. Poiché l’intelligenza artificiale potrà prendere decisioni autonome dall’uomo, è fondamentale che le regole etiche, oltre a quelle normative, siano condivise da tutti per porre le basi di uno sviluppo positivo e senza distorsioni che duri negli anni a venire. ...

Così l'Intelligenza artificiale potenzierà disinformazione e cyber attacchi di Mosca : ... includendo un grande sforzo occidentale in termini di competenze e formazione di esperti, ; e sul coinvolgimento di attori privati e del mondo della ricerca che valutino le conseguenze a breve e ...

Intelligenza artificiale tra uomini e macchine : un robot ci insegnerà : Scrivono i due autori nella presentazione del libro: "Dopo il fuoco e la ruota, il digitale; ecco una rivoluzione che potrebbe aiutarci a vivere in un mondo migliore o farci sprofondare in una ...

Ma la nuova Guerra Fredda si combatte sul dominio dell’Intelligenza artificiale : Quando AlphaGo, macchina di Intelligenza artificiale (AI) progettata da Google per l’ancestrale gioco della dama cinese Go, ha vinto per la prima volta contro un Gran Maestro, Ke Jie, il campione battuto, si è commosso: «Il computer ha fatto mosse non umane, mai viste prima». ...

Huawei ha lanciato la piattaforma di sviluppo di Intelligenza artificiale HiAI 2.0 : Huawei ha annunciato il lancio di HiAI 2.0, una piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei ha lanciato la piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale HiAI 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Fatboy Slim a Torino : 'L'Intelligenza artificiale nella musica?' : Norman Cook, in arte Fatboy Slim, è tornato a Torino per esibirsi al Kappa FuturFestival. Ospite ancora una volta di un evento organizzato da Movement, il format di musica elettronica e arti digitali ...

Per molti più telefoni Huawei e Honor la HiAi 2.0 : come si evolverà l’Intelligenza artificiale : Per molti più telefoni Huawei e Honor sarà messa a disposizione la nuova tecnologia HiAi 2.0 ovvero le funzioni di intelligenza artificiale evolute nella loro nuova versione, appena lanciata. come riporta la fonte asiatica GizChina, a parlare dei nuovi sviluppi relativi ai due brand è stato direttamente Wang Chenglu, presidente della divisione software CBG del Huawei Consumer Business Group. Cerchiamo dunque di comprendere in quale direzione si ...

Google svilupperà un assistente con l’Intelligenza artificiale per medici e infermieri : Google intende rimodellare l’app Streams, creata da Deep Mind. Un post sul blog su DeepMind Health suggerisce che l’acquisizione di Google potrebbe portare Stream a diventare un assistente AI per medici e infermieri. Allo stato attuale, leggi di più...

L'Intelligenza artificiale fa tornare in vita i morti. Come in Black Mirror : L'intelligenza artificiale, a differenza degli umani, non muore. Due startup americane stanno lavorano a progetti con un obiettivo simile: consentire di conversare con chi ha lasciato questo mondo. Niente medium: potrebbe bastare uno smartphone. L'idea dell'immortalità virtuale Marius Ursache è un 41enne nato in Romania. Dopo diverse esperienze imprenditoriali, è arrivato al Massachusetts Institute of ...

L'Intelligenza artificiale ha messo in musica il canto delle balene : In barba a chi rimprovera alle nuove tecnologie di allontanare il pubblico dai piaceri della vita a contatto con la natura, Huawei ha presentato un progetto - funzionale al lancio del nuovo smartphone Mate 20 Pro - che grazie al nuovo processore dotato di doppia intelligenza artificiale Kirin 980, è riuscito a trasformare il canto d’amore dei cetacei più maestosi del mondo, le megattere, in una melodia ...

Medicina : “radiomica” - Intelligenza artificiale e genetica alleate in diagnosi : Si chiama radiomica, unisce il potere di big data e intelligenza artificiale allo studio delle caratteristiche genetiche di ogni persona, e promette di migliorare le diagnosi e la capacità di predire lo sviluppo delle malattie. Con l’obiettivo di arrivare a definire cure su misura, pilastro della Medicina personalizzata presente e futura. Su questa nuova frontiera punta il Centro diagnostico italiano-Cdi, che sul tema organizza un convegno ...

F-35 - Intelligenza artificiale a rischio hacker : A differenza di qualsiasi altra piattaforma aerea, ALIS gestirà quotidianamente queste operazioni, in un unico hub nel mondo. L'obiettivo di Lockheed Martin è quello di abbattere i maggiori costi di ...

Impronte digitali : l’Intelligenza artificiale è capace di falsificarle! : Le Impronte digitali sono sempre più usate per accertare l’identità di un individuo: per aprire le porte, per proteggere smartphone e computer, per autorizzare pagamenti. Grazie ai lettori di Impronte digitali ci sentiamo più al sicuro, ma forse non dovremmo. In una ricerca della New York University, infatti, è esposto un metodo per generale Impronte digitali false che ingannano i sensori biometrici. Il risultato è che i falsi hanno fatto ...