Instagram vuole bandire chi compra falsi follower e like

wired

: 'Insta' prevede la condivisione di scatti del momento. Talvolta però ci vuole qualche ora (o giorno) per riprenders… - MonicaMorraAYF : 'Insta' prevede la condivisione di scatti del momento. Talvolta però ci vuole qualche ora (o giorno) per riprenders… - Prassedec : RT @LaNonaPorta: 'L'inevitabile non accade mai. L'inatteso sempre.' . Fare innovazione vuole dire prepararsi a gestire L'inatteso. . #fatto… - VassEmmanuele : E niente... buongiorno a chi mi ama e che vuole parlare con me... tutti gli altri hanno il biglietto gratis per un… -

(Di martedì 20 novembre 2018)fa di nuovo pulizia dei profilisulla sua piattaforma ed elimina ie iinautenticiti tramite app di terze parti. Un fenomeno mascherato da Wired in una inchiesta sul costo dei “mi piace” su. In aggiunta, la piattaforma minaccia di proibire l’accesso a chi continuerà a utilizzare questi strumenti. Tramite un comunicato, i vertici diannunciano l’inizio di una vera e propria lotta contro gli account che si affidano ad app esterne per aumentare la loro popolarità all’interno del social network. “Abbiamo sviluppato strumenti di apprendimento automatico per identificare gli account che utilizzano questi servizi e rimuovere l’attività non autentica. Questo tipo di comportamento è negativo per la community e le app di terze parti che generano mi piace, ie commenti non autorizzati violano le nostre ...