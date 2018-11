Inghilterra | ' Mamma faccio un pisolino' | Jessica stroncata da emorragia cerebrale

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018)Woolhouse, una bimba di 9 anni, aveva avvertito un mal di testa ed aveva deciso di andare a dormire. "un", le sue ultime parole. Quando la nonna è andata a svegliarla,non ha dato più segni di vita,era passata a miglior vita per colpa di un'. Il doloroso evento è avvenuto a Walsall, in. Ladiè rimasta devastata quando ha visto che la figlia era priva di sensi sul divano, dopo un. La piccola è stata rapidamente trasportata all'ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una forteprovocata da un aneurisma. L'intervento chirurgico d'urgenza per salvarle la vita Nel momento in cui la nonna disi è accorta che la minore non rispondeva ed era priva di sensi ha chiamato subito il personale sanitario. La piccola è stata tempestivamente trasportata nel vicino ...