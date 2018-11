Infortunio Neymar | brivido Psg e Brasile | il calciatore si fa male e lascia il campo in

calcioweb.eu

(Di martedì 20 novembre 2018)– Non solo la Nations League in, si stanno giocando anche alcune partite amichevoli, in particolar modo partita trae Camerun in una gara già avvincente in avvio. Dopo i primi minuti si mettono subitole cose per ilma soprattutto per il Psg,per l'attaccantedopo appena 8 minuti. Si teme uno stiramento per il brasiliano,si è subito toccato l'interno coscia chiedendo la sostituzione visibilmente dolorante, al suo posto dentro Richarlison. Previsti accertamenti nelle prossime ore ma c'è preoccupazione per le condizioni dell'attaccante brasiliano.