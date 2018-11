Infortunio Berardi | problema fisico per l’attaccante dell’Italia

calcioweb.eu

(Di martedì 20 novembre 2018)– Si sta giocando la gara amichevole in campo Italia ed Usa, molto bene la squadra di Roberto Mancini che però non riesce a sbloccare l'incontro, in particolar modo grande occasione non sfruttata dall'attaccante Lasagna. Nella ripresaper Domenico, l'attaccante del Sassuolo costretto a lasciare il campo per, al suo posto dentro Kean. Nelle prossime ore nuovi accertamenti ma sembra più un cambio a scopo precauzionale.