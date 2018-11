Incidente dopo la serata in discoteca | due calciatori adesso rischiano l’esclusione NOME

Sophia Floersch operata dopo l'Incidente in Formula 3 : 'Il midollo non è danneggiato' : È durato 11 ore ed è andato bene il delicato intervento sulla pilota, rimasta coinvolta in un terrbile incidente durante il Gp di F3 a Macao. La buona notizia, riferita ai media dal padre, è però che il midollo spinale non sembra essere stato danneggiato, ma ci sia solo la frattura della settima vertebra cervicale--Un lungo intervento chirurgico per ridurre la frattura spinale che ha riportato dopo il bruttissimo incidente in cui è rimasta ...

Sophia Floersch tranquillizza sulle sue condizioni dopo l’Incidente nel GP di Macao : “Sto bene - lunedì mi opero” : Ci eravamo spaventati tutti guardando le immagini del bruttissimo incidente nel corso del GP di Macao, valido per la World Cup della Formula 3, della giovanissima tedesca Sophia Floersch. Un crash orribile che ha visto la monoposto della teutonica andarsi letteralmente a schiantare contro la torretta dei fotografi e degli operatori televisivi, oltrepassando le protezioni del circuito cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver centrato ...

Verstappen - rissa con Ocon : "Un idiota"/ Video F1 - spintoni e insulti dopo l'Incidente nel GP del Brasile - IlSussidiario.net : Verstappen, rissa con Ocon: "Un idiota". Video F1, spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile. Le ultime notizie

VIDEO Max Verstappen aggredisce Esteban Ocon : spintoni nei box - i piloti vanno alle mani dopo l’Incidente! : E’ l’episodio principale del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Lo scontro tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India), con quest’ultimo doppiato, ha inevitabilmente condizionato lo sviluppo della corsa. L’alfiere di Milton Keynes era in vetta e si avviava a vincere la sua seconda gara consecutiva quest’anno e invece il transalpino ha ...

F1 – Sirotkin ‘difende’ Hamilton dopo l’Incidente evitato in Brasile : “sa cosa fa - credo mi abbia visto all’ultimo” : Sirotkin non punta il dito contro Lewis Hamilton dopo l’episodio discutibile in pista ad Interlagos durante la Q2 del Gp del Brasile Incidente evitato per miracolo, questo pomeriggio, nella Q2 del Gp del Brasile. Lewis Hamilton ha rischiato grosso, ostacolando Sirotkin durante le qualifiche ad Interlagos, ma fortunatamente le due vetture non si sono scontrate tra di loro, evitando un incidente che sarebbe potuto essere disastroso. Il ...