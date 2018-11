Incendi sul Vesuvio | nel 2018 interventi in forte calo

Incendio in galleria sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno : ferito in gravi condizioni : In un tunnel della linea ferroviaria Napoli-Salerno, un operaio 40enne è rimasto ferito nell’esplosione di una bombola di gas, che ha causato un Incendio: l’uomo è ricoverato in Terapia Intensiva Grandi Ustionati all’ospedale Cardarelli, ha ustioni profonde che interessano il 40% della superficie corporea, è sveglio, con respiro spontaneo, stabile emodinamicamente. E’ il bollettino medico diramato dal direttore sanitario ...

Incendi California - 11 morti e 35 dispersi. Trump : “è una catastrofe - evacuate subito” - scenari inquietanti sulle coste [FOTO] : 1/103 AFP/LaPresse ...

Incendio di canna fumaria a Mallare in serata. Vigili del fuoco sul posto fino a notte : Mallare. Per il surriscaldamento della canna fumaria di una abitazione in via Cattaneo, ieri sera si è sviluppato un Incendio che ha raggiunto anche il tetto dell'abitazione. I Vigili del fuoco di ...

Incendio sul traghetto Palermo-Livorno : a bordo 262 passeggeri : La nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines costretta a tornare al porto di Palermo. Il rogo che ha interessato la sala...

Incendi - effetto domino sulla differenziata : il vetro non trova spazi : Nella Terra dei fuochi e dell'emergenza discariche abusive si sta vivendo da qualche mese un paradosso: la raccolta del vetro è al palo. Praticamente ferma. Gli appositi cassonetti stracolmi, e nessun ...

Belluno - Incendio nell’Agordino : 3 elicotteri sul posto : incendio in fase di contenimento nel Bellunese, nell’Agordino: 3 elicotteri sono al lavoro per versare acqua sulle fiamme e squadre a terra stanno estinguendo i piccoli focolai. Il sindaco di Taibon ha effettuato un’ispezione questa mattina: “Purtroppo la zona impervia permette solo di ‘colpire’ dall’alto e per questo aspettiamo la pioggia prevista per sabato, mentre ci stiamo attrezzando perche’ se ...

Caldo record e vento di foehn sulle Alpi - inferno di fuoco ad Agordo : Incendio drammatico - almeno 2 dispersi [LIVE] : 1/14 ...