In Indonesia capodoglio trovato morto con 6 kg di plastica nello stomaco

(Di martedì 20 novembre 2018) Fonti ufficiali del Parco Nazionale Wakatobi in, riferiscono del ritrovamento di unnelle acque vicine all'isola Kapota. Le cause della morte sono ancora oscure, ma il cetaceo lungo nove metri e mezzo aveva6 kili di rifiuti di, inclusi 115 tazze, 4 bottiglie, 25 sacchetti, sandali e più di altri mille pezzi di. Il parco è famoso tra i sommozzatori per la presenza di un esteso reef e per la varietà della fauna marina che comprende razze e cetacei. Il ritrovamento è avvenuto lunedì, dice Heri Santoso direttore del parco, quando gli ambientalisti hanno riferito che gli abitanti del luogo stavano iniziando a smembrare la carcassa; lo scheletro della balena verrà seppellito, mentre i resti verranno utilizzati a scopo di studio dall'accademia marina locale. Il coordinatore del WWF per la protezione delle specie marine in, Dwi ...