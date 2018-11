Illegalità | meno slogan più azioni concrete Intervista a Riccardo Fraccaro

huffingtonpost

(Di martedì 20 novembre 2018) Secondoc'è un filo rosso che unisce il no ai termovalorizzatori, al centro della polemica con l'alleato leghista, e lo sgombero dei Casamonica avvenuto a Roma all'alba. La chiama "operazione legalità", la inserisce nella realizzazione di un pezzo corposo della costituency dei 5 stelle. "C'è chi evoca le ruspe e chi le mette in campo", spiega con un sorriso riferendosi all'abbattimento prossimo delle otto ville del clan della capitale. E sugli inceneritori ritiene chiusa la questione: "È scritto molto chiaramente che non si costruiranno nuovi termovalorizzatori". Punto. Ma la conversazione parte dallo spread, la cui impennata odierna ha riaperto il fronte dei rumors su un piano B del governo nel caso in cui la situazione sui mercati precipitasse.Ministro, partiamo dal differenziale btp/bund. Oggi si è impennato sopra quota ...