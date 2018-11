Ilary Blasi senza parruca e in infradito sotto all’abito lungo | «Sei una di noi»

Grande Fratello Vip - il disastro : lo share più basso di sempre - guai per Ilary Blasi : Un altra delusione per il Grande Fratello Vip . Nella serata del 22 novembre, a dominare gli ascolti come sempre è stata la fiction con Alessandra Mastronardi L'Allieva 2 , che ha fatto 20,9% di share.

Gf Vip - Ilary Blasi spiazza tutti in diretta : "Andiamo a giocare a leccare..." : La dodicesima puntata del Gf Vip è stata piuttosto spinta e Ilary Blasi e Alfonso Signorini si sono divertiti a giocare con i vip. Diciamo anche a prenderli un po' in giro. La produzione, infatti, ha ...

Le parrucche di Ilary Blasi e i cambi di look delle star : I cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini di look delle starI cambi repentini ...

Grande Fratello Vip - umiliazione totale per Ilary Blasi. La voce pesante che la mette ko : Il Grande Fratello chiude in anticipo? Questa è la voce che circola da qualche tempo. Una notizia choc, considerando il successo che il reality aveva ottenuto nella scorsa edizione. Eppure negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: Mediaset chiuderà anticipatamente la finale del Grande Fratello Vip, dal 17 al 10 dicembre, per via dei bassi ascolti. Ma è davvero così? Nella casa di Cinecittà i concorrenti rimasti sono Andrea Mainardi, ...

Ilary Blasi in infradito al GF Vip : 'Una di noi' : Ilary , la principessa e la 'caciottara'. Detto, a differenza di Corona, con tutto il bene e la simpatia del mondo. Perché è proprio questo il segreto del successo della Blasi, diva rimasta, nonostante tutto, la bellezza, il successo, un matrimonio da favola, il titolo di signora Totti e ora quello di ...

GfVip - Ilary Blasi e le critiche social da Enrico Silvestrin : Enrico Silvestrin continua a far discutere anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2018. Lunedì sera durante la diretta dell'undicesima puntata, via social ha polemizzato con il programma per non ...

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin accusa Ilary Blasi : «Non mi hanno microfonato». Ma fa una figuraccia : di Ida Di Grazia Enrico Silvestrin continua a far discutere anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2018 . Lunedì sera durante la diretta dell'undicesima puntata che abbiamo seguito su Leggo.it , ...

Ilary Blasi - gaffe su Le Donatella : sbaglia nome e fa battuta sul tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi : Ilary Blasi è sempre più amata dal pubblico anche grazie alle sue gaffe , volontarie o no, durante la conduzione del Gf Vip. Ilary Blasi senza parruca e in infradito sotto all'abito lungo: 'Sei una di ...

Ilary Blasi senza parruca e in infradito sotto all'abito lungo : «Sei una di noi» : Ilary Blasi sorprende durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2018. Svelato il mistero della parruca, e rivelato anche un segreto di bellezza molto acclamato dalle donne che la seguono...

Ilary Blasi in infradito al GF Vip : “Una di noi” : Ilary, la principessa e la “caciottara”. Detto, a differenza di Corona, con tutto il bene e la simpatia del mondo. Perché è proprio questo il segreto del successo della Blasi, diva rimasta, nonostante tutto, la bellezza, il successo, un matrimonio da favola, il titolo di signora Totti e ora quello di conduttrice di punta di Mediaset, la ragazza della porta accanto. Quella che continua a fare la spesa nel supermercato dove andava da ...

Gf Vip - Ilary Blasi toglie la parrucca e sotto all'abito lungo spunta la sorpresa : Mistero svelato una volta per tutte: Ilary Blasi si toglie la parrucca cortissima che aveva sfoggiato durante tutte le puntate del Gf Vip e per la semifinale sfoggia la sua , vera, lunga chioma bionda.

Gf Vip - Ilary Blasi in infradito sotto all'abito : «Una di noi» : Mistero svelato una volta per tutte: Ilary Blasi si toglie la parrucca cortissima che aveva sfoggiato durante tutte le puntate del Gf Vip e per la semifinale sfoggia la sua (vera) lunga chioma...

Giulia Salemi e Francesco Monte troppo indecisi? Parla Ilary Blasi : Francesco Monte e Giulia Salemi: Ilary Blasi dice la sua E’ da poco iniziata una nuova puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip. E la conduttrice Ilary Blasi ha voluto iniziare subito la trasmissione Parlando della coppia composta da Francesco Monte e Giulia Salemi. Come molti sapranno i due hanno pesantemente litigato in questi giorni, e poi sono riusciti a far pace in queste ultime ore. A tal proposito Ilary Blasi ha voluto ...