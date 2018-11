Il sonno non conosce frontiere

Si addormenta con la moglie e non si sveglia più : imprenditore muore nel sonno a 45 anni : Tragedia a Padova, la vittima è Pietro Viale. A fare la terribile scoperta è stata la moglie Laura. Con lei era proprietario della Officine Galvani, azienda del settore energia.Continua a leggere

La visione degli schermi dei dispositivi elettronici non influisce sul sonno dei bambini : Uno studio dell’Oxford Internet Institute ha messo in dubbio tutti quelli precedenti che affermavano come l’utilizzo di smartphone e tablet da parte dei […] L'articolo La visione degli schermi dei dispositivi elettronici non influisce sul sonno dei bambini proviene da TuttoAndroid.

Un sospiro e non si è più risvegliata - Viviana muore nel sonno accanto al compagno : Viviana Tosato è morta improvvisamente all'età di 43 anni mentre dormiva in casa. Sconvolti parenti e amici che non sanno darsi una spiegazione al decesso della donna. "Non soffriva di nulla, era attiva e amava il suo lavoro, si curava e faceva attività sportiva" hanno spiegato.--Era andata a dormine tranquillamente la sera prima senza dare alcun segno di sofferenza, poi durante la notte un solo singolo sospiro e non si è mai più risvegliata. ...

Salute : ecco di quante ore di sonno abbiamo bisogno per il nostro benessere - ma attenzione a non dormire troppo : Gli studi sulle ore di sonno necessarie al nostro organismo per rigenerarsi sono tanti e in genere anche abbastanza concordi: dormire 7-8 ore a notte sarebbe l’ideale. A questa conclusione sono giunti i ricercatori della Western University, che hanno però lanciato un nuovo allarme: dormire troppo fa male tanto quanto dormire troppo poco. I ricercatori del Brain and Mind Institute della Western University in Canada, hanno portato a termine ...

PONTE MORANDI : "DOPO CROLLO FLASHBACK E PROBLEMI DEL sonno"/ Psicologi - "due mesi non sono tanti" : PONTE MORANDI: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:42:00 GMT)