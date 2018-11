Il Sole si sta risvegliando | lo rivela una macchia apparsa nell' emisfero Nord

Individuato il gemello del nostro Sole - dista 184 anni luce da noi : Gli scienziati non cercano solo pianeti simili alla Terra. Inseguono da tempo anche il suo eventuale Sole. Ed è stato trovato il gemello della nostra stella. Si chiama HD 186302, è distante 184 anni luce, ha la stessa composizione chimica del Sole ed è nato dalla stessa nube di gas e polveri che ha dato origine alla nostra stella. La sua scoperta è descritta sulla rivista Astronomy and Astrophysics, dai ricercatori guidati da Vardan Adibekyan ...

Astronomia : individuato il gemello del Sole - dista 184 anni luce : Scoperto il gemello del Sole: si chiama HD 186302, e dista 184 anni luce da noi. Il corpo celeste ha la stessa composizione chimica della nostra stella ed è nato dalla stessa nube di gas e polveri che l’ha originata. HD 186302 è stata scoperta dai ricercatori guidati da Vardan Adibekyan dell’Istituto di Astrofisica del Portogallo e descritta su “Astronomy and Astrophysics”: gli esperti hanno esaminato 20.000 stelle ...

Allerta arancione e scuole chiuse - ma su Napoli splende il Sole e sul web monta la protesta : Allerta arancione e scuole chiuse. È la terza volta che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ordina la chiusura delle scuole di tutti ordini e gradi davanti all'Allerta lanciata dalla...

Il Sole 24 Ore - chiusa l’indagine per ex vertici ed ex direttore Napoletano : contestato anche l’aggiotaggio : Il penultimo capitolo dell’inchiesta che nel marzo 2017 scosse Il Sole 24 Ore era stato il versamento, a titolo di risarcimento da quasi 3 milioni dalla Di Source Limited, la società Uk incaricata di gestire gli abbonamenti digitali all’estero fra il 2013 e il 2016 durante la gestione del presidente Benito Benedini e dell’ad Donatella Treu. La Procura di Milano, aveva scoperto che molte copie digitali dichiarate erano farlocche, che copie ...

PlayStation 4 a quota 86.1 milioni di conSole vendute in tutto il mondo : Sony ha aggiornato le cifre di vendita per la sua PlayStation 4. Ora, come segnala Eurogamer.net, il totale complessivo è arrivato a quota 86,1 milioni di unità vendute in tutto il mondo.PlayStation 4 ha ormai compiuto cinque anni oggi e Sony ha deciso di fornire le statistiche aggiornate attraverso un'infografica.Altre informazioni includono il colore del controller più popolare e, senza troppe sorprese, si tratta d quello standard nero. Poi i ...

Improvvisa pioggia acida a Soleto - la Procura di Lecce apre un’inchiesta : Lo strano fenomeno è caratterizzato da una pioggia di colore giallastro che si attacca su abiti e oggetti esposti all'aperto ed è difficile da rimuovere. Dopo numerose segnalazioni dei cittadini , lo stesso comune di Soleto ha sollecitato l'intervento della Procura che ha aperto un indagine ordinando campionamento e analisi scientifiche.Continua a leggere

Manovra - Cdm per risposte all'Ue : deficit e Pil restano invariati | ClauSole di salvaguardia e dismissioni immobiliari : le novità in campo : Cdm del governo prima di inviare a Bruxelles la lettera con le 'correzioni' richieste. L'esecutivo non indietreggia. Di Maio: "Per quanto riguarda eventuali Clausole di salvaguardia il nostro obiettivo è il 2,4% di deficit perché crediamo nella crescita all'1,5%". Salvini: "dismissioni immobiliari valgono l'1% del Pil".

Previsioni Meteo - inizia una vera “Estate di San Martino” : lungo periodo di Sole e caldo in tutt’Italia con l’Anticiclone Africano : 1/14 ...

Meteo - dalle piogge al Sole : con l’estate di San Martino torna il bel tempo : Nel corso del weekend le piogge continueranno a bagnare alcune regioni, soprattutto al Nord, ma nel resto della penisola gli esperti Meteo promettono un graduale miglioramento. La pressione comincerà ad aumentare e conquisterà tutto il Paese, dando inizio ad una fase stabile e spesso soleggiata: l'estate di san Martino.Continua a leggere

Nuvole e Sole si litigano il cielo - mentre la pioggia sta a guardare : La Spezia - Nuvoloso o coperto, con sporadici sprazzi di cielo sereno, anche ampi, e senza precipitazioni. Il cielo di oggi, sabato 10 novembre, non regalerà grandi soddisfazioni, ma non dovrebbe ...

ConSole degli Stati Uniti in visita al Museo del Cioccolato di Modica : Il Console generale degli Stati Uniti presso il consolato di Milano, in visita a Modica, ha voluto conoscere personalmente la storia del Cioccolato

Lopez e Solenghi nei panni di Costanzo e Mughini. L’esilarante imitazione a Che fuori tempo che fa : “Brunetta? Era nei Ricchi e poveri” : L’esilarante imitazione di Massimo Lopez e Tullio Solenghi rispettivamente nei panni di Maurizio Costanzo e Giampiero Mughini nel corso di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1. L'articolo Lopez e Solenghi nei panni di Costanzo e Mughini. L’esilarante imitazione a Che fuori tempo che fa: “Brunetta? Era nei Ricchi e poveri” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lopez e Solenghi nei panni di Costanzo e Mughini. L’esilarante imitazione a Che fuori tempo che fa : L’esilarante imitazione di Massimo Lopez e Tullio Solenghi rispettivamente nei panni di Maurizio Costanzo e Giampiero Mughini nel corso di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1. L'articolo Lopez e Solenghi nei panni di Costanzo e Mughini. L’esilarante imitazione a Che fuori tempo che fa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Serie B - Pescara-Lecce 4-2 : Del Sole riporta i biancoazzurri in testa : Controsorpasso avvenuto. Dopo la vittoria del Palermo sul Crotone, sabato pomeriggio, il Pescara era chiamato al successo nel posticipo dell'11ª giornata di Serie B. Così avviene allo stadio Adriatico,...