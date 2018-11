Il sasso nello stagno | il teatro pensato per bambini e ragazzi

alessandrianews

: @Massimo01867495 @Alessia11307 con il sasso nello stagno,-) - OCCHIOCHETIVEDO : @Massimo01867495 @Alessia11307 con il sasso nello stagno,-) - Pablo_Sasso : @annatrieste Odissea nello spazio (vuoto del portafoglio) - vcoazzurratv : Si è parlato di povertà a 'Il Sasso nello stagno' -

(Di martedì 20 novembre 2018) La rassegna novese prevede diverse opportunità, offrendo spettacoli gratuiti e a pagamento, con rappresentazioni mattutine per le scuole e pomeridiane per trascorrere una domenica in famiglia. Il ...