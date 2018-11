Il risparmio | le famiglie italiane e i soldi sotto il materasso

Spread - l'allarme di Visco sul risparmio delle famiglie. Tria : : Preoccupazioni sull'economia arrivano dal governatore di Bankitalia. Ma il problema più grave è che l'Italia non cresce. Il tasso di disoccupazione è tornato a salire al 10,1% -

Mattarella : "risparmio famiglie va tutelato. Conti in equilibrio essenziali per sovranità Paese" : Lo sviluppo - aggiunge Mattarella - e quindi la creazione e la diffusione di benessere nel Paese, passa attraverso la capacità di iniziative dirette alla crescita dell'economia reale. Sono quindi ...

L'incertezza aumenta risparmio famiglie : 21.15 Il "clima di incertezza percepito" moltiplica la propensione al risparmio delle famiglie italiane che non "vivono tranquille se non mettono da parte dei risparmi". L'indagine, realizzata da Acri con Ipsos, certifica che il 39% delle famiglie ha risparmiato +2% rispetto al 2017,con un aumento del risparmio lordo delle famiglie totale del +18% certificato anche dall'Istat. La propensione a mettere da parte del denaro resta alta per il 86% ...

Un'Italia "al risparmio" : famiglie e imprese lasciano i soldi in banca : In aumento di 26 miliardi i salvadanai delle famiglie, su di oltre 20 miliardi i fondi delle imprese. Unimpresa: "A frenare...

risparmio da record per le famiglie : I risparmi degli italiani hanno superato i 4 mila miliardi La tradizionale parsimonia del popolo italiano non ha eguali in nessuna altra parte del mondo tanto da doppiare il debito pubblico che grava sulle casse del Bel Paese. Dove finiscono i risparmi degli italiani Se qualcuno si dovesse chiedere a quanto ammonta il Risparmio degli italiani la ...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

risparmio detassato per famiglie Cir - ecco la misura targata Siri : I Cir saranno inseriti nel collegato alla legge di Stabilità, assicura il responsabile Economia e Formazione della Lega Armando Siri, che oggi è senatore e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture.