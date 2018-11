Il Real pensa a un nuovo Bernabeu | progetto da 525 mln di euro

Malpensa non è una Realtà in crisi - quindi non sfrutti i lavoratori : A distanza di pochi mesi sono tornato a Malpensa, nell’aeroporto dove mesi fa avevo denunciato assieme al sindacato Cub il pesante precariato, la filiera delle cooperative e l’abuso dei contratti somministrati. Con Renzo Canavesi avevamo mostrato (ci sono ancora i video) i tabulati dove le caselle del lavoro a tempo determinato sono vere e proprie caselle di contratti necessari, quindi a tempo indeterminato. Da allora ad oggi abbiamo un decreto ...

Inter - il Real Madrid pensa a Icardi e prepara l'offerta (RUMORS) : Mauro Icardi si conferma l'uomo del momento in casa Inter. Il centravanti argentino in questa stagione sta dimostrando di essere decisivo anche in Champions League come testimoniano le tre reti messe a segno in quattro partite. L'ultimo guizzo vincente ha permesso ai nerazzurri di conquistare un prezioso pari contro il Barcellona [VIDEO] nel match di martedì nella massima competizione europea. Prestazioni che non fanno altro che alimentare ...

Real Madrid - Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho : Real Madrid– Antonio Conte non sarà l’allenatore del Real Madrid. O, almeno, non lo sarà nel breve termine. L’allenatore pugliese, esonerato in estate dal Chelsea (club col quale ha un Contenzioso di 10 milioni) sembrava destinato a sostituire Julen Lopetegui, esonerato l’indomani la manita subita al Camp Nou. Ieri sera il comunicato ufficiale del Real […] L'articolo Real Madrid, Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho ...

Marcelo - esultanza “di mercato” : altro che Juve - pensa solo al Real Madrid : Marcelo intende legare il proprio futuro al Real Madrid, niente Juventus per il terzino brasiliano, esultanza abbastanza chiara Marcelo pensa solo ed esclusivamente al Real Madrid e dopo la rete di questa sera contro il Viktoria Plzen lo ha voluto sottolineare. L’esultanza del calciatore brasiliano è stata chiara, indicando lo stemma dei blancos come a voler dire “io resto qui”. Peraltro, la gara di Marcelo, non è stata ...

Real Madrid - si pensa a un clamoroso ritorno per il dopo Lopetegui : Florentino Perez starebbe pensando a un grande ex per il dopo Lopetegui, ormai da settimane sulla graticola. Si tratta di José Mourinho, già allenatore dei blancos dal 2010 al 2013. La fonte, El Chiringuito, è la stessa che aveva anticipato l’affare Cristiano-Ronaldo-Juventus. Sarebbe uno scenario da considerare per fine stagione, dato che l’allarme esonero appare rientrato per il portoghese. Lopetegui è atteso da una settimana ...

Tutti vogliono Ibrahimovic : il Real Madrid ci pensa per gennaio : Lo svedese continua a segnare con i LA Galaxy in MLS, ma i Madridisti lo vorrebbero per risolvere il mal di gol

Inter - non solo Icardi : il Real Madrid pensa a Lautaro Martinez (RUMORS) : Ormai Florentino Perez se l'è legata al dito e non ha alcuna intenzione di lasciar passare il tentativo fatto dall'Inter sotto traccia per portare Luka Modric a Milano. Il patron del Real Madrid aveva anche denunciato la societa' nerazzurra che successivamente è stata ritenuta innocente dalla Fifa. La 'vendetta', dunque, potrebbe arrivare sul mercato visto che il club spagnolo non sta attraversando un buon periodo con la panchina del tecnico ...

Real Madrid - Perez pensa a Icardi per gennaio : Il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante. Come scrive il Corriere dello Sport , Florentino Perez pensa sempre a Mauro Icardi , capitano dell' Inter , già per gennaio: difficile che i nerazzurri possano cederlo nel mercato invernale.

Real Madrid : offertona dalla Cina per Benzema. Florentino ci pensa : Real Madrid – A rivelare l’indiscrezione è lo spagnolo “Don Balon“, che afferma come nell’ufficio di Florentino Perez sia giunta un’offertona dalla Cina per Benzema. L’attaccante, al Real da ormai 10 stagioni, sarebbe finito nel mirino di una squadra cinese, anche se il quotidiano online iberico non fornisce notizia su chi sia il club in […] L'articolo Real Madrid: offertona dalla Cina per Benzema. ...

Real Madrid - Florentino Perez pensa in grande : i colpi prefissati : Un avvio di stagione altalenante e gli ultimi risultati non da Real Madrid, avranno sicuramente spaventato Florentino Perez. Il numero uno dei blancos, secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo” vorrebbe scatenarsi sul mercato. I colpi – Le operazioni che avrebbe in mente di fare Perez sarebbero a dir poco clamorose: il presidente vorrebbe riuscire a […] L'articolo Real Madrid, Florentino Perez pensa in grande: i ...

Everton - quella volta che il Real Madrid bussò per Graversen. Moyes : "Pensavo si fossero confusi con Carsley" : L'ex allenatore di Manchester United e West Ham lo ha rivelato al canale YouTube Open Goal , simpatico aneddoto sui tanti retroscena del mondo del calciomercato: "Inizialmente pensavamo si fossero ...

Modric e l'idea Inter : 'Mai pensato di andare via dal Real' : Intervistato dopo la vittoria del premio The Best FIFA, Luka Modric è tornato ai microfoni di Sport Mediaset sulla questione Inter . Una domanda diretta per il centrocampista croato del Real Madrid che non ha riaperto le porte ai nerazzurri, anzi: 'Non ho mai davvero pensato di lasciare il ...

Inter : il Real Madrid continua a pensare a Icardi - ancora in stallo il rinnovo : Nell'Inter che sta cercando pian piano di risalire la classifica in campionato, c'è un Mauro Icardi che è ancora fermo a zero reti dopo ben cinque giornate. Anche ieri, nel match vinto contro la Sampdoria [VIDEO] per 1-0, il centravanti argentino è rimasto a secco avendo una sola vera palla gol giocabile, su cross di Keita. Un dato abbastanza anomalo per un giocatore che lo scorso anno aveva messo a segno sei reti nelle prime cinque giornate, ...

Real-Roma - Di Francesco pensa al 19enne Zaniolo tra i titolari : Roma, 19 set., askanews, - Una 'prima' affascinante almeno quanto difficile per la Roma di Eusebio Di Francesco che inizierà la fase a giorni della Champions League 2018/2019 al Santiago Bernabeu di ...