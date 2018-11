Il piano di Salvini per la nuova Ue | prendere la poltrona di Moscovici

Rifiuti - piano del governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Conte lancia piano rifiuti : «Basta ai roghi tossici». Salvini : ottimista su intesa con Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Dopo le tensioni Salvini-Di Maio Conte lancia piano rifiuti : «Basta ai roghi tossici» : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Il piano Sud di Salvini : sfondare il muro del 20%e governare senza alleati : Ottenere il 51 per cento dei voti è stato sempre il sogno proibito di Silvio Berlusconi. Lo diceva sempre anche quando Forza Italia veleggiava ben oltre il 30 per cento nei momenti difficili dell’alleanza con Gianfranco Fini e Umberto Bossi. Oggi il Cavaliere è in disarmo, cannibalizzato da Matteo Salvini che accarezza (pure lui) quel sogno di non ...

Salvini ora teme l’isolamento dell’Italia in Europa. E si affida al «piano dei piccoli passi» : I progetti per evitare lo scontro con l’Ue. Sul ritorno al voto dopo le europee le due incognite: Berlusconi e 5 Stelle con Di Battista in campo

Matteo torna a casa : il piano europeo di Forza Italia per riportare Salvini nel centrodestra e in maggioranza col Ppe : "Vogliamo che la Lega torni a far parte a pieno titolo del centrodestra, consideriamo contro natura il matrimonio con il M5S, litigano su tutto, sono un po' come i separati in casa". Appena arrivato al congresso del Ppe a Helsinki, Antonio Tajani rimugina sul caos di governo a Roma e sbotta. Dietro lo sfogo, l'idea, forse un sogno, per alcuni in Forza Italia è un vero e proprio piano di lavoro, pur complicato: far entrare gli eurodeputati ...

Pietro Senaldi - il retroscena : il piano segreto di Matteo Salvini per fare fuori Luigi Di Maio : 'Luigi, stai sereno'. Il bollettino di guerra di Cinquestelle ricorda quello dell' esercito austroungarico la mattina del 4 novembre 1918. Di Maio si sente mancare la terra sotto i piedi, due ...

Silvio Berlusconi - il piano per disinnescare Matteo Salvini : 'Fanno tutto loro...' - ha in mano un sondaggio : La forza dei sondaggi e dell'opposizione. Dentro Forza Italia , scrive il Giornale , sta prendendo piede l'idea che per uscire dalla tenaglia di Lega e M5s occorra semplicemente aspettare, mentre i ...

Matteo Salvini - il piano di guerra per l'8 dicembre : così il leghista si prende il governo : Importante è la gente vera, facciamo vedere al mondo che l'Italia vuole stare tranquilla, sicura'. L'adunata leghista dell'Immacolata però non a caso arriva dopo quella organizzata pochi giorni fa al ...

Il piano di Salvini per rimpatriare i clandestini : stanziati 12 mln di euro : Il ministero dell’Interno ha stanziato la somma di circa 12 milioni di euro destinati a favorire il rimpatrio nei loro Paesi di origine di circa 2700 migranti irregolari, provenienti per la maggior parte da Bangladesh, Pakistan, Nigeria e Costa D’Avorio. Ad annunciarlo è lo stesso titolare del Viminale, Matteo Salvini [VIDEO], attraverso un post su Facebook in cui viene condiviso un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale. Il leader della ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Ue - Salvini al posto di Juncker Affari svela il piano dei sovranisti : Procede a tappe forzate, e rigorosamente dietro le quinte, la costruzione del fronte sovranista in vista delle elezioni europee in programma alla fine di maggio del prossimo anno. E, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è ormai quasi certa la candidatura... Segui su Affaritaliani.it

Desirée - Salvini a San Lorenzo tra applausi e proteste rinuncia alla visita : «Ora piano di sgomberi» : Salvini visita il quartiere di San Lorenzo, a Roma, dove nella notte tra giovedì e venerdì la 16enne Desirée Mariottini, è stata trovata morta in uno stabile...

Desirée Mariottini - Salvini : “Nei prossimi mesi un piano straordinario di sgomberi. Stabili occupati da 5 - 10 - 20 anni” : “Nei prossimi mesi faremo un piano straordinario di sgomberi“. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini giunto, tra le contestazioni, in visita allo stabile abbandonato di via dei Lucani dove è stata trovata morta la sedicenne Desirée Mariottini. “A Roma come nel resto d’Italia – ha aggiunto – senza creare scontro sociale, nei prossimi mesi avremo un piano straordinario di sgomberi nel ...