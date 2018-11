Il Piano B | l’ex Iena Angelo Duro sbarca in libreria

davidemaggio

: L'ex ospedale Sant'Anna - espansionetv : L'ex ospedale Sant'Anna - MarioCaprioli : ???? Un altro colpo grosso ?? La mia intervista a @Zdenek_Zeman: tanti i temi trattati con l'ex tecnico della Roma - marioricciard18 : @CarloStagnaro @AntFuniciello Si Carlo, questo è l’abc del riduzionismo nel campo delle scienze sociali. Problema è… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)Dopo Le Iene, il cinema ed il teatro,ha trovato il suoB. L’attore siciliano, noto al pubblico tv per la sua esperienza comesu Italia1, ha dato alle stampe il suo primo libro, edito da Mondadori e intitolato, per l’appunto, IlB. Per il comico, quello della scrittura è un cambio di rotta dettato da una evoluzione artistica che lo ha portato in. Con IlB, infatti, l’exha trasformato la scrittura in un punto di partenza, nel fulcro di un’attività creativa che negli ultimi due anni ha cambiato la traiettoria, facendogli scegliere la parola, il testo e il significato del testo come priorità delle proprie forme espressive. Nero su bianco,ha così deciso di sviscerare alcune tematiche attuali, promettendo al lettore intensità ma allo stesso tempo humor e sarcasmo. Un punto di vista sempre chiaro, il ...