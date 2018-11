Il nuovo promo Louis-centrico di Suits 8 rivela il ritorno della serie a gennaio

Elseworlds mette in crisi delle sorelle Danvers : le rivelazioni nel nuovo promo del crossover tra Arrow 7 - Supergirl 4 e The Flash 5 : I fan hanno atteso il terzo teaser di Elseworlds per giorni fino a quando, poco, fa, al termine delle messa in onda del nuovo episodio di Supergirl 4 non è stato rilasciato. Nei giorni scorsi i fan delle serie DC/The CW hanno avuto modo di scoprire quale sarà il ruolo di Barry e Oliver nel nuovo crossover e il loro scambio di ruoli ma il pubblico di Supergirl che fino a questo momento non ha visto lo stesso per Kara, ha scoperto che anche lei ...

New Amsterdam sbarca su Canale 5 : promo a sorpresa per il nuovo medical drama - otterrà il successo di The Good Doctor? : Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5 e, se vogliamo, anche di FoxLife che per prima aveva lanciato l'arrivo di New Amsterdam. La matricola NBC, il nuovo medical drama di successo, è pronto a sbarcare in Italia ma non sulle reti a pagamento di casa Sky ma proprio sull'ammiraglia del Biscione. I primi promo sono stati divulgati proprio oggi da Mediaset che in un primo momento ha mandato in onda un vero e proprio trailer e poi, all'ora di ...

Salmo su Pornhub per la promozione del nuovo album [GALLERY] : Salmo lancia un video in esclusiva su Porhub per la promozione del nuovo album. Pornhub, la principale destinazione online d’intrattenimento per adulti, ha annunciato oggi la collaborazione con Salmo, una delle punte di diamante del panorama musicale italiano L’artista, da oggi su Pornhub con un canale ufficiale dedicato, ha infatti creato un contenuto video in esclusiva per il lancio di Playlist, il nuovo attesissimo album – già ...

Le specifiche complete di OnePlus 6T svelate da nuovo materiale promozionale : A meno di una settimana dalla presentazione di OnePlus 6T trapelano nuove informazioni: ecco la scheda tecnica completa e nuove immagini promo. L'articolo Le specifiche complete di OnePlus 6T svelate da nuovo materiale promozionale proviene da TuttoAndroid.

Cinema : iniziate le riprese di 'Via dall'Aspromonte' - nuovo film Calopresti : Inferno e paradiso, cronaca e favola. Così è questo film. Africo è in Europa, e ci ricorda cosa, solo un secolo fa, poteva essere la nostra terra, ma in quanto sud assomiglia nei suoi sogni e nelle ...

Europei Under 21 - promosso da Uefa e Figc il nuovo stadio : 'E' perfetto' : Orogel Stadium Dino Manuzzi promosso. La struttura cesenate è stata visitata mercoledì pomeriggio da una delegazione di rappresentanti Uefa e Figc in vista degli Europei di calcio 2019 Under 21. Una ...

Promozione C - Fumata bianca in casa Garino : ufficiale il nome del nuovo allenatore : Sarà Aldo De Vincenzo il nuovo allenatore della Polisportiva Garino. Dopo la separazione dal tecnico Giuseppe Franco, infatti, il direttore generale Matacchione e tutto lo staff dirigenziale rossoblù ...

Undici tracce per “Poplife” - primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

nuovo promo de I Medici 2 con Daniel Sharman nei panni del “debole” Lorenzo : tutti i dettagli sui nuovi episodi : Il mese di ottobre è ormai arrivato ma il Nuovo promo de I Medici 2, oltre a mostrare alcune immagini inedite al pubblico, non rivela ancora la data ufficiale di messa in onda della serie. Con la Rai non si sa mai e questo il pubblico lo sa bene visto che proprio I Medici 2 in un primo momento erano previsti in onda dal 2 ottobre per poi slittare al 23, la data sarà confermata la prossima settimana con i nuovi promo oppure no? Al momento ...

American Horror Story Apocalypse incontra Hotel nel nuovo promo e i fan sperano in un doppio crossover : Nello scorso episodio di American Horror Story Apocalypse il pubblico ha assistito ai primi "momenti" dell'annunciato crossover tra Murder House e Coven. Proprio quando la situazione stava peggiorando per i superstiti, ecco che nel covo sono apparse le amate streghe e tutto è destinato a cambiare. Il pubblico era talmente concentrato sul crossover tra i due temi più riusciti della storia della serie che forse non ha notato alcuni segnali che ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : il nuovo materiale promozionale ci svela tutto : Manca poco alla presentazione dei nuovi top di gamma di Huawei, che avverrà a Londra il 16 ottobre, eppure già sappiamo molte delle caratteristiche interessanti che questi due device portano con sé. Pare infatti che una sequela di immagini promozionali siano state rilasciate da Israele rendendo note alcune delle specifiche tecniche dei Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Tutte le novità di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro Tramite il rilascio di queste ...

