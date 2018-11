Il grande Fratello Vip tra terra dei cuori e coppie di fuoco

grande Fratello Vip - parla il fidanzato di Jane Alexander : "E' la persona che mi ha fatto soffrire di più nella vita" : Lo sfogo di Gianmarco Amicarelli ospite a 'Domenica Live'.

Ascolti tv - l’esordio di Nero a metà batte a mani basse il grande Fratello Vip : Sono oltre 6 milioni i telespettatori che hanno seguito l’esordio della fiction di Rai1 Nero a metà che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 19 novembre. Precisamente la serie con Claudio Amendola è stata vista da 6.013.000 telespettatori (share 25.3%). Si tratta, sottolinea la Rai, del secondo miglior risultato per l’esordio di una fiction in questa stagione. A seguire record di Ascolti stagionale per Che fuori ...

grande Fratello Vip - il web contro Francesco Monte per le parole su Giulia Salemi : Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip, tanto da dividere spesso l’opinione pubblica. Basta pensare che durante l’undicesima puntata del reality-show, il nome del tarantino è finito in cima ai trend topic su Twitter. Critiche social all'ex tronista Il pubblico dei social non ha riservato sconti ad uno dei concorrenti che poteva sembrare favorito per la vittoria finale. Gli utenti del web ...

grande Fratello Vip news - Pierluigi Gollini risponde alle accuse : il messaggio su Instagram per Giulia : Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato le dichiarazioni di Deianira Marzano a Silvia e Giulia Provvedi. La blogger ha affermato di aver visto Pierluigi Gollini, fidanzato della bionda delle Donatella, in una nota discoteca milanese mentre si intratteneva con una ragazza. Giulia ovviamente non ha accolto bene le dichiarazioni, ma è stata rasserenata dalla sorella e dalle parole di Alfonso ...

Jane Alexander - il fidanzato tradito in diretta al grande Fratello Vip : «Dovevamo sposarci» : Amori "scoppiati" a Domenica Live. Gianmarco Amicarelli, fidanzato di Jane Alexander con cui convive da due anni, ospite di Barbara D'Urso, commenta il comportamento di Jane che, al...

Mai così il grande Fratello - Blasi in parrucca e ciabatte : Dalla parrucca corta, cortissima alla parrucca lunga, lunghissima. Ilary Blasi fa discutere più di tutto il cast del Grande Fratello Vip 3 messo insieme. Nella puntata di lunedì 19 novembre ha colto ...

Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band.

grande Fratello Vip - Undicesima Puntata : Ecco la Prima Finalista! : Nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi, apprende un’amara verità, il suo fidanzato, l’ha tradita. Due gradite sorprese all’interno della casa. Viene deciso il primo finalista. Grande Fratello Vip: tante tensioni tra i coinquilini. A sorpresa nella casa, i Ricchi e Poveri e Baby K. L’Undicesima Puntata del Grande Fratello Vip è colma di tante sorprese per i telespettatori, ma non solo i vip che albergano ...

Marina La Rosa dopo il grande Fratello torna in tv con la Gialappa’s Band : Il ritorno in tv di Marina La Rosa passa dalla Gialappa’s Band. La bellissima protagonista della prima, iconica edizione del Grande Fratello è infatti pronta a tornare sul piccolo schermo in veste di opinionista a Mai dire talk, il nuovo programma del trio comico al via il 29 novembre in prima serata su Italia 1 con la conduzione del Mago Forest. LEGGI: Marina La Rosa super sexy su Instagram 18 anni dopo il Grande Fratello Che cos’è ...

grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin : lite furiosa con Baby K : Baby K dopo l’esibizione al Grande Fratello Vip 3 attaccata da Silvestrin Dopo l’esibizione di Baby K ieri in diretta al Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin ha tuonato su Twitter scrivendo una critica al veleno contro la giovane cantante. L’ex concorrente del reality ha infatti affermato che ogni volta che Baby K canta un compositore morirebbe di dolore. Immancabile è stata la risposta dell’ospite di ieri, la quale ...

grande Fratello Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi : "Ti amo e ti aspetto" ma Deianira frena : "Porterò altre prove" : Pierluigi Gollini rompe il silenzio su Instagram ma la questione del presunto tradimento non sembra affatto conclusa.

grande Fratello Vip - Giulia Provvedi scopre in diretta le corna del fidanzato : “Mi fa male ma non mollo adesso” : La finale della terza edizione del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 10 dicembre, una data che sembra lontana considerando che il reality sembra bloccato in un limbo dove accade poco e nulla. Si punta molto su un gossip, vero o finto che sia, sul calciatore Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi. La blogger e influencer Deianira Marzano ha infatti riferito di averlo visto in atteggiamenti poco equivoci con altre ragazze in una ...

grande Fratello Vip 3 - Giulia Provvedi e lo spettro del tradimento. Ecco i nominati : E proprio su Instagram ha scagliato le accuse senza però corredarle di foto o video, a onor di cronaca il diretto interessato non ha ancora commentato la vicenda,. L'ingrato compito di comunicare ...

Ascolti tv ieri - Nero a metà vs grande Fratello Vip | Dati Auditel 19 novembre 2018 : Terminata la serie de I Bastardi di Pizzofalcone 2, su Rai 1 ha preso il via la fiction Nero a metà. E’ stato quindi Claudio Amendola a sfidarsi con la nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 3? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Fino ad ora i Dati Auditel del padre di tutti i reality hanno evidenziato solo sconfitte. L’ammiraglia Rai, infatti, è sempre riuscita a battere la rivale. Quanti telespettatori, invece, si sono ...