Il governo è stato battuto alla Camera in un voto sul ddl anticorruzione

Il governo a Caserta tra le tensioni : Salvini contestato in piazza : Arriva Salvini e la piazza si spacca. Da un lato i sostenitori del vicepremier, che hanno applaudito e intonato cori con il nome del vicepremier, dall?altro i contestatori che invece hanno...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Migranti - flash mob davanti al Viminale delle rete Restiamo umani : “governo complice e colpevole dei naufragi di Stato” : flash mob a Roma questa mattina, in concomitanza dell’apertura dei lavori della Conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, della rete “Restiamo umani”. Alcuni militanti hanno sistemato delle sagome umane davanti al Viminale per protestare contro le politiche migratorie degli ultimi due governi. “Non hanno fatto che esacerbare il problema del traffico di essere umani. Ci sono 8 morti al giorno nel Mediterraneo, e non ...

Il governo dichiara lo stato di emergenza per maltempo in 11 Regioni : subito 53 milioni : Almeno tre i miliardi di danni stimati finora. Per i primissimi interventi il governo ha stanziato più di 50 miliardi, altri 200 arriveranno nei prossimi giorni. Il ministro Lezzi: "Dalla Ue fondi strutturali fino a 4 miliardi"

Maltempo - il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia : Approfondimenti Maltempo, apocalisse in provincia di Palermo: e il Premier Conte vola in Sicilia 4 novembre 2018 A Palermo è il giorno del dolore, in Cattedrale i funerali delle nove vittime di ...

Il governo dichiara lo stato di emergenza per maltempo in 11 regioni : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 regioni in conseguenza dell'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi. Le regioni che avevano inviato la ...

Stato di emergenza per 11 regioni colpite dal maltempo : governo stanzia 53 - 5 milioni : Le regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 53,5 milioni per le emergenze e prevede di stanziare a breve ulteriori 200 milioni di euro.Continua a leggere

Rogo del Monte Serra - "Il governo non riconoscerà lo stato di emergenza" : Pisa, 7 movembre 2018 - Il presidente della Toscana, Enrico Rossi , ha informato il Consiglio regionale che per l' incendio che ha devastato il Monte Serra , in provincia di Pisa , nel mese di ...

Conte in Sicilia : governo pronto a stato emergenza anche per Nord : Roma, 4 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Sicilia per verificare di persona la situazione nelle zone colpite dal maltempo e per presiedere una riunione sui soccorsi in ...

Roghi senza fine - è sfida allo Stato e il governo invia l'Esercito : «Scusate, forse dall'odore della mia giacca si sente che ho fatto visita al sito dei rifiuti». È un Sergio Costa ironico e reattivo, quello che si presenta in Prefettura...

Roghi senza fine - è sfida allo Stato e il governo invia l'Esercito : 'Scusate, forse dall'odore della mia giacca si sente che ho fatto visita al sito dei rifiuti'. È un Sergio Costa ironico e reattivo, quello che si presenta in Prefettura a Caserta per il comitato dell'...

Zaia : “Veneto devastato dal maltempo - siamo in ginocchio - il governo sospenda i mutui” : «siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto domenica scorsa l’intervento della protezione civile nazionale quando ancora c’era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. ...

Dl sicurezza - Nugnes : Se governo cade sarà stato deciso altrove : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alitalia - ok del cda di Ferrovie dello stato. Ma Lufthansa : "No con il governo italiano" : Arriva un primo via libera dal Cda di Ferrovie dello Stato ad Alitalia . Il Consiglio di Amministrazione di Fs, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha infatti deliberato ...