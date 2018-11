Il governo battuto alla Camera sul dl anticorruzione

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

Anticorruzione - governo battuto col voto segreto. Fiano : “Maggioranza debole”. E Forza Italia grida : “Onestà - onestà” : Con 284 voti a favore e 239 contrari all’emendamento proposto da Catello Vitiello del Misto-Maie, contro il parere del governo, la maggioranza è stata battuta con lo scrutinio segreto. Dai banchi di Forza Italia si sono levati i cori “onestà, onestà” mentre il deputato dem, Emanuele Fiano, ha parlato di “maggioranza debole che sta portando allo sfascio il Paese”. Il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco ...

governo battuto sul voto segreto al ddl Anticorruzione. M5s : "Fatto gravissimo" : La maggioranza è stata battuta nell'Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto Governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con al Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato ...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Dl Genova - Di Maio : “governo battuto? Gravissimo che un senatore M5s si sia astenuto e uno abbia votato con Forza Italia” : Il governo è stato battuto al Senato su un emendamento al decreto Genova: quello più discusso, ovvero il condono per la ricostruzione delle case crollate a Ischia durante il terremoto di agosto 2017. La norma è passata grazie ai ‘dissidenti’ del Movimento 5 stelle, in particolare con l’astensione di Paola Nugnes e il voto favorevole di Gregorio De Falco. Va sottolineato che si tratta di un passaggio nelle commissioni riunite ...

governo battuto sul condono di Ischia : tira aria di espulsioni nel M5s : Uno schiaffo, durissimo, alla maggioranza e al M5s. E a darlo con ogni probabilità sarebbe stato uno dei 'ribelli', il...