Il director di Sunset Overdrive si unisce al team The Initiative dei Microsoft Studios

eurogamer

: Il director di Sunset Overdrive si unisce al team #TheInitiative dei #MicrosoftStudios - Eurogamer_it : Il director di Sunset Overdrive si unisce al team #TheInitiative dei #MicrosoftStudios - VG247it : Il director di Sunset Overdrive entra a far parte dello studio acquisito da Microsoft, The...… - GamesPaladinsIT : Il Game Director di Sunset Overdrive entra a far parte del team di Microsoft The Initiative -

(Di martedì 20 novembre 2018) Dopo aver accolto tra le proprie fila figure del calibro di Brian Westergaard (lead producer di God of War), Christian Cantamessa (writer di Red Dead Redemption) e Dan Neuburger (del reboot di Tomb Raider), la squadra di Thefesteggia oggi l'arrivo di Drew Murray, noto ai più per aver diretto.Come ricorda IGN, Murray aveva lavorato in passato anche a Ratchet & Clank e a Resistance, e siadesso al resto dello studio che ha sede a Santa Monica, California. A dare la notizia è stato lo stessosu Twitter. Al momentonon ha svelato i dettagli del progetto a cui lavora o lavorerà The, ma è chiaro che con tutti questi acquisti di lusso lo studio punti a proporre un tripla A coi fiocchi, che potrebbe finalmente illuminare la line up di Xbox One o quella di Xbox Scarlett.Che ne pensate dell'arrivo di Drew Murray tra le ...