Il bundle Spider-Man+PS4 da 199$ sta letteralmente andando a ruba

(Di martedì 20 novembre 2018) In occasione del Black Friday,-Man è in offerta con undache comprende il titolo Insomniac più una PS4 Slim, e sta.Come riporta Gearnuke, i negozi come Walmart ed Amazon non riescono a soddisfare la domanda del prodotto, al momento ilsi è classificato in seconda posizione dei prodotti più venduti, superato solo dall'abbonamento annuale del PS Plus (39.99$ invece che 59.99$). L'analista di NPD Mat Piscatella ci da la notizia tramite un post su Twitter, consigliando a chi fosse interessato di ordinare in fretta, in quanto potrebbe rimanere a mani vuote. Effettivamente ilin questione è molto conveniente, senza dubbio ci sentiamo di consigliarlo a chi vuole avvicinarsi al mondo PS4, quale modo migliore di questo?Read more…