“Ignorante | non sai nemmeno come…” | Fabio Fazio umiliato in diretta da Diletta Leotta

caffeinamagazine

: Viviamo in un mondo in cui i problemi non sono mai stati così complessi, ma la disponibilità illimitata di informaz… - Linkiesta : Viviamo in un mondo in cui i problemi non sono mai stati così complessi, ma la disponibilità illimitata di informaz… - CoDaGrieco : @DebAttanasio È critica d'arte? Non penso. Tutto quello che ha fatto non le da l'autorità per giudicarlo da un punt… - Kaosmos_ : @giodfz @Effegilo @GiuseppeCima @alfredodattorre Non ti offendere: ma sei un ignorante. Il Pd non è un partito di s… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Saranno stati contenti i detrattori di. Quelli che ‘ma quanto guadagna’, quelli che ‘non è poi questo granché’. A metterlo in un angolo non è stato un premio Nobel, bensì una ragazza che ha 30 anni meno di lui:. Il siparietto è andato in onda durante l’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ conche è scivolato su una parola, cosa piuttosto insolita per lui. Molti ricorderanno gli spot televisivi di DAZN andati in onda quest’estate con Maldini eprotagonisti. In quegli spot veniva precisato che la pronuncia non è “Dàsn” come molti italiani pensano, bensì “Dazòn”., nel presentare la sua ospite, ha pronunciato male “DAZN”. La, in quanto volto più noto della piattaforma di streaming e testimonial lo ha immediatamente corretto:“Ma come,? Non hai ancora imparato? Si Dice Dazon!”. Gelo in studio. (Continua dopo la ...