Ictus cerebrale da fibrillazione atriale? No | grazie | con un chyp

Una nuova era nel trattamento della fase acuta dell' Ictus cerebrale : Secondo i dati dell’Osservatorio Ictus Italia, nel nostro paese l’ictus (o “stroke”) cerebrale colpisce circa 120mila persone ogni anno. Al pari di quanto accade in tutti i paesi sviluppati, rappresenta la terza causa di morte (o la seconda in base ad altre stime) dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, e soprattutto è la prima causa assoluta di disabilità: oltre 1/3 dei pazienti colpiti da ...

Campagna di sensibilizzazione 29 ottobre Stryker ricorda al pubblico di agire RAPIDAMENTE in caso di segni di Ictus cerebrale : Informazioni su Stryker Stryker è una delle aziende di tecnologia medica leader al mondo. In collaborazione con i suoi clienti, è estremamente motivata a migliorare il settore sanitario. Stryker ...

Emorragia cerebrale - come si manifesta l’Ictus che ha colpito Lele dei Negramaro : Lunedì 17 settembre Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da Emorragia cerebrale mentre era nella piscina della sua casa in Salento in compagnia della moglie Clio Evans che sta per dargli un figlio: la notizia del ricovero d’urgenza in ospedale ha sconvolto tutti. Il chitarrista è in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. I medici hanno evidenziato che i parametri vitali del musicista sono “buoni” e ...