I rischi del decreto sicurezza per i minori stranieri

Le malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Incidenti a caccia - Buzziolo rompe il silenzio : per colpa della 'braccata' rischiano tutti i cacciatori : Una riflessione che è destinata ad alimentare polemiche intestine nel mondo venatorio. «Agli occhi della gente comune, che fa di tutta l'erba un fascio, che esagera e non distingue tra le varie e ...

L’atteggiamento dell’Italia verso l’Ue rischia di bloccare l’Europa : Da più parti si segnala il rischio delL’atteggiamento tenuto dal nostro paese con le autorità europee in materia di controllo e riduzione del debito pubblico in base alle regole sul patto di stabilità e crescita. La realtà è che, se nella materia dei bilanci nazionali gli stati sono ancora liberi sa

“Popcorn Lung” - questa malattia irreversibile è uno dei rischi delle sigarette elettroniche aromatizzate : Gli esperti del settore sostengono che un composto chimico chiamato diacetile, che si trova nei vaporizzatori degli aromi delle sigarette elettroniche, può causare una condizione definita come “Popcrn Lung”, ossia l’infiammazione dei bronchioli che porta, tra gli altri sintomi, mancanza di respiro e affanno. Secondo Business Insider, tra il 2017 e il 2018 c’è stato un aumento del 78% di utilizzatori di sigarette elettroniche tra gli studenti ...

[L'analisi] L'Italia alla prova del fuoco. La "manovra del popolo" è sotto assedio. E il governo rischia tutto : Le accuse più severe al governo di Roma sono venute dal ministro austriaco e da quello olandese, cioè da due governi che puntano ad aumentare le responsabilità nazionali nella gestione dell'economia ...

Fisco - rottamazione delle cartelle in pericolo : ecco chi rischia la stangata : Lo sconto sulle cartelle del Fisco , la cosiddetta rottamazione, rischia di sparire dal decreto fiscale. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero , sottolineando come la proposta del governo, che ...

Il calciatore del Barcellona Ousmane Dembélé rischia di essere ceduto : sarebbe dipendente dai videogiochi : Il quotidiano spagnolo As, vicino alle vicende calcistiche dei due club di Madrid, Atletico e Real, ha recentemente lanciato dalle colonne della sua prima pagina alcune indiscrezioni sulla vita privata di Ousmane Dembélé, esterno d'attacco dell'F.C. Barcelona di origini francesi.Classe 1997, Dembélé è stato uno dei colpi del calciomercato estivo del 2017, quando il Barcelona acquistò i diritti delle sue prestazioni sportive dal Borussia Dortmund ...

M5S in calo - a rischio sconfitta La Lega doppia Fi - tonfo del Pd : Matera capitale d'Italia. All'inizio del prossimo anno si terranno le elezioni regionali in Basilicata, banco di prova per la tenuta del Movimento 5 Stelle al Sud, dopo l'exploit del 4 marzo, per il Pd in fase congressuale e per lo sbarco della Lega nel Mezzogiorno Segui su affaritaliani.it

Gravidanza : l’esposizione allo smog delle mamme potrebbe aumentare il rischio di autismo nei neonati : L’esposizione allo smog tipico delle città durante i mesi della Gravidanza potrebbe causare un maggiore rischio di autismo per il neonato. A questa conclusione è giunto un maxi-studio canadese che ha preso in esame tutte le nascite in diverse città del Canada dal 2004 in poi. In totale sono stati raccolti di dati relativi a 132.256 nuovi nati di cui l’1% (1307) ha poi avuto una diagnosi di autismo intorno ai 5 anni dei bambini. Lo ...

rischio di un buco da 1 - 9 miliardi - resta l'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio : l'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal primo gennaio resterà, nonostante i rilievi del Garante della Privacy. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza a margine dei lavori al Senato sul decreto fiscale. Eliminare o rinviare la misura, si spiega, costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato. Il recupero di evasione previsto è di circa 1,9 miliardi di euro in un anno.

Protezione Civile - tutto pronto a Roma per il Forum Europeo per la “Riduzione del rischio” su clima - terremoti - tsunami e calamità naturali : Tre giornate di eventi, dibattiti, tavole rotonde, sessioni plenarie e di lavoro dedicate ai rischi connessi ai cambiamenti climatici, all’analisi dei disastri causati da calamità naturali e provocati dall’attività umana e alle strategie per la riduzione dei disastri: saranno questi i principali temi del Forum Europeo 2018 sulla riduzione del rischio che si svolgerà dal 21 al 23 novembre presso il Centro Congressi “Auditorium ...

Infortunio Vrsaljko - problema ai flessori per il terzino dell’Inter : ecco cosa rischia : Infortunio Vrsaljko – L’Infortunio che ha costretto il terzino dell’Inter Sime Vrsaljko ad abbandonare il campo durante la partita di Nations League tra Inghilterra e Croazia riguarderebbe i flessori della coscia destra. È quanto fatto trapelare dal calciatore, che oggi sarà di ritorno ad Appiano Gentile e avrà modo di farsi visitare dallo staff medico nerazzurro. Il rischio, se si dovesse trattare di uno stiramento, è ...

Terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

Guatemala - nuova eruzione del Vulcano del Fuego : 8 villaggi a rischio : In Guatemala le autorità hanno chiesto a ai residenti di 8 villaggi di lasciare le proprie case in via precauzionale, a causa dell’intensificazione dell’attività del Vulcano del Fuego, nel sud del Paese: la protezione civile locale ha rilevato che l’intensità dell’eruzione rimane costante e costituisce un rischio per la popolazione. I villaggi ospitano circa duemila persone, ma ognuna di loro potrà decidere se evacuare o ...