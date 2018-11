optimaitalia

: #GFVip I primi finalisti del Grande Fratello Vip 2018 tra salvataggi, eliminati e colpi al cuore: Ivan Cattaneo inn… - OptiMagazine : #GFVip I primi finalisti del Grande Fratello Vip 2018 tra salvataggi, eliminati e colpi al cuore: Ivan Cattaneo inn… - urotypup : RT @LucaCece15: Raga tranquilli che i primi a essere i finalisti so sempre i primi ad uscire alla finale?? #GfVip #DONATELLA - LucaCece15 : Raga tranquilli che i primi a essere i finalisti so sempre i primi ad uscire alla finale?? #GfVip #DONATELLA -

(Di martedì 20 novembre 2018) I potenziali finali delVipfinalmente spuntano all'orizzonte. La lunga edizione del reality show si avvia verso il gran finale del 10 dicembre prossimo e, intanto, continua a raddoppiare rinviando i fan a giovedì sera per la seconda puntata della settimana e, sembra, il secondo finalista. Un'altra serata al cardiopalma quella di ieri sera che ha permesso al pubblico di scoprire non solo il nome del primo finalista delVipma anche una serie di verità sulle coppie della casa e su quello che succede fuori.Ad aprire la puntata sono ancora loro, Francesco Monte e Giulia Salemi. I due continuano a litigare, baciarsi e fare pace ma l'ex tronista ribadisce che nessuno dei due è innamorato e che la verità la scopriranno solo dopo aver lasciato la casa. Ivan Cattaneo continua a pensare che i due stiano fingendo e che non riescano a trovare un ...