I pinguini restano intrappolati | la troupe della BBC li salva | tra applausi e polemiche

(Di martedì 20 novembre 2018) Non ci hanno pensato due volte.Iti dallaBBCIti dallaBBCNon ci hanno pensato due volte. Iimperatore che seguivano e riprendevano da circa un anno nella Baia di Atka, in Antartide, non meritavano di morire. Anche se vuol dire andare contro le regole ferreeBBC. Ma il pubblico è con loro. I protagonisti di questa storia sono gli operatoridi Sir David Attenborough, l’icona dell’emittente britannica che da 60 anni racconta la biodiversità, con documentari mozzafiato. Lastava riprendendo l’ultima puntata di Dynasties, la nuova serie di cortometraggi firmati da Attenborough, al Polo Sud. E dopo mesi di riprese si è trovata davanti a un gruppo dirimastiin un burrone. Adulti e piccoli erano rimasti isolati dalla colonia e non riuscivano a risalire il pendio. O meglio, gli ...