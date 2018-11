I migliori giochi XBox One Sport

Aspettando il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

Aspettando il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

I migliori videogiochi 2018 secondo i Game Awards : Meglio Red Dead Redemption 2 o God of War? Una domanda da un milione di dollari per un videogiocatore, ma che verrà svelata nella notte tra il 6 e il 7 dicembre (alle 2:30, ora italiana) nel corso dei Game Awards 2018, gli Oscar del mondo gaming chiamati a selezionare i migliori videogiochi usciti nel corso del 2018. La manifestazione organizzata dal giornalista Geoff Keighley si terrà all’interno del Microsoft Theater di Los Angeles e ...

Con la pseudoarcheologia si creano davvero giochi migliori? - articolo : Nel 1925 l'esploratore britannico Percy Fawcett e la sua squadra di spedizione partirono dalla città brasiliana di Cuiabá alla ricerca della Città Perduta di Z, che Fawcett era sicuro giacesse nascosta nelle profondità della foresta amazzonica. Quella spedizione rappresentò il culmine di anni di ossessione di Fawcett. Lo studioso, infatti, era arrivato a credere nell'esistenza di una civiltà avanzata scomparsa, basandosi soltanto su vaghi ...

I migliori giochi del calcio per Android - iPhone e iPad : Un tempo la vita dell’appassionato di calcio era abbastanza semplice: la domenica si andava allo stadio con la radiolina su Tutto il calcio minuto per minuto e gli altri giorni ci si teneva aggiornati leggendo la gazzetta. Oggi è diventato più complicato: tra lo spezzatino delle partite e il doppio abbonamento a Sky e Dazn, avere a disposizione un tablet o uno smartphone è diventato essenziale. Non solo per il calcio giocato, ma anche se ti ...

Red Dead Redemption 2 vola su Metacritic : è uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi : Red Dead Redemption 2 è indiscutibilmente un capolavoro, che sta riscuotendo voti astronomici da praticamente qualsiasi testata che ha avuto la possibilità di provarlo in anteprima (a proposito, avete già letto la nostra recensione?).Per avere un quadro dei voti ricevuti dal gioco in tutto il mondo, può essere utile consultare il noto sito aggregatore di recensioni Metacritic, che al momento premia Red Dead Redemption 2 con un 97 per la versione ...

I migliori videogiochi : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Il videogioco più venduto del momento, su Amazon è in tutto il mondo Gran Turismo Sport: il gioco di guida più famoso, con i tracciati ...

migliori giochi da tavolo e società : Siete a una cena a casa di amici, avete appena finito di mangiare e per combattere la noia tirate fuori il vostro telefono? Non è necessario. Scoprirete con noi che nel 2018 è ancora possibile passare leggi di più...

migliori giochi gestionali per PC : Amate gestire il denaro di un’intera città? Oppure desiderate amministrare un’intera squadra calcistica per portarla alla vittoria del campionato? Allora dovete assolutamente provare i giochi gestionali. I giochi gestionali per PC appartengono alla categoria dei leggi di più...

migliori giochi di corse per PC : Amate sfrecciare su sterrati e su piste da corsa seduti comodamente sulla vostra sedia da gaming? I giochi di corse sono sempre stati legati principalmente al mondo delle console. Tuttavia, l’introduzione dei volanti per PC leggi di più...

Giochi di macchine : i migliori videogiochi di auto : L’ultimo arrivato è Forza Horizon 4, in uscita il prossimo 2 ottobre per Xbox One e PC. Ma da anni il mondo delle quattro ruote digitali è un mantra per gli appassionati delle corse, con Giochi sempre più appassionanti e ricchi di dettagli e opzione. Ecco i titoli che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno rivoluzionato in questo settore. GRAN TURISMO 6 La serie di Gran Turismo è una vera e propria colonna di tutta l’era ...