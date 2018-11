I franchi tiratori nascosti adesso scuotono il governo

ilgiornale

(Di martedì 20 novembre 2018) Il ddl Anticorruzione spacca la maggioranza gialloverde. Alla Camera ilva sotto in un voto segreto sul peculato, norma cara alla Lega. Sono trentasei i. L'emendamento Vitiello è passato con 284 sì e sul risultato hanno pesato anche le assenze: 9 nella Lega e altrettante nel M5s. Diversi i deputati "assenti giustificati": 25 nel Carroccio e 27 tra i Cinquestelle. Matteo Salvini serra le fila con un messaggio che non lascia spazio a equivoci: "Voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza".Intanto in Transatlantico a Montecitorio c'è chi agita lo spettro del complotto, addossando la colpa ai Cinquestelle che così vorrebbero far saltare - per rimbalzo - il decreto Sicurezza caro a Salvini. Il capogruppo dei deputati leghisti Riccardo Molinari mette le ...