I costi della salute saliranno del 3 | 9% | KOF

La Guardia costiera celebra i 30 anni della componente aerea - i volti e le uniformi del Calendario 2019 : 1/6 ...

Regione - si costituisce il Comitato tecnico scientifico dell'ufficio della consigliera di parità : ... professoressa Stefania Giova, dell'Università degli Studi del Molise: ordinario di diritto privato alla facoltà di economia e direttore dipartimento di economia; dott.ssa Alba Di Pardo designata da ...

I danni e i costi ingenti della crisi climatica : "I danni causati dal maltempo" è la formula più usata nelle presentazioni televisive e sulla carta stampata dei recenti disastri, provocati anche questo autunno, in diverse parti d'Italia da eventi meteorologici non più straordinari, ma certamente estremi: precipitazioni molto intense che vengono chiamate bombe d'acqua e venti fortissimi che stentiamo a chiamare uragani, anche se ci somigliano molto. Sono fenomeni generati ...

La fragile tregua a Gaza e i costi della pace : L'emirato appoggia i Fratelli Musulmani in tutto il mondo, dunque sostiene la causa di Hamas, che, per suo statuto, all'articolo 2, si definisce: 'Il Movimento di Resistenza Islamico è una delle ali ...

Il Csm boccia il dl sicurezza : "Non rispetta gli obblighi della costituzione" : Norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del decreto sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all'esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all'unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5S) e il togato Paolo Cricuoli ...

Perché oggi i giornali hanno pubblicato l'articolo 21 della costituzione : Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni '.

VODAFONE - torna 'Simple +20' : offerta attiva fino al 16 novembre 2018 - costi e dettagli della promozione : L'operatore rosso ha deciso di rilanciare l'offerta 'VODAFONE Simple +20'. promozione attivabile dal 13 al 16 novembre VODAFONE, torna 'Simple +20: offerta attiva fino al 16 novembre 2018. Fonte foto: ...

Congelati i bandi per i lavori della Tav. La Francia aspetta le analisi costi-benefici ma avverte : 'Non perdiamo i fondi da Bruxelles' : Parigi ha accettato la richiesta del governo italiano di aspettare l'esito dell'esame costi-benefici ma fa capire di voler proseguire con l'opera -

Tav - Toninelli : «Sì della Francia a stop appalti fino ad analisi Ue costi-benefici» : Il ministro francese dei trasporti Elisabeth Borne «ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav...

costi bassi e flessibilità - le app vanno alla conquista della formazione : In pratica, Coorpacademy genera una App su misura per un cliente, ma il corso realizzato per quel cliente può diventare un corso vendibile in tutto il mondo a chiunque abbia le stesse problematiche ...

Alberto Angela e le 'Meraviglie' di Amalfi : una puntata alla scoperta della costiera : Amalfi è una meraviglia da sempre, adesso anche la tv la consacra nel ruolo. La città che dà il nome alla Costiera famosa nel mondo sarà protagonista di una delle puntate della nuova stagione del ...

Il disegno di Salvini sui migranti tradisce lo spirito della costituzione : Dall'altra parte, l'impossibilità di erogare questi servizi contribuirà a indebolire, separare e rendere sempre più subalterni proprio quei migranti di cui la nostra economia ha disperato bisogno per ...

Vulcani - monitoraggio dell’Etna : sorvolo dell’elicottero della guardia costiera : Un elicottero AW139 del 2° Nucleo Aereo della guardia costiera di Catania ha sorvolato l’Etna: a bordo due esperti dell’Ingv-Oe per un sopralluogo nella zona sommitale del vulcano. Le condizioni meteo favorevoli hanno consentito dettagliate osservazione nella banda del visibile e del termico dei crateri sommitali del vulcano attivo più alto d’Europa, permettendo di individuare le singole bocche eruttive che caratterizzano ...

Un volume sui Carabinieri negli anni della costituzione : Le prime foto sono quelle di "un Paese uscito dagli orrori della guerra - scrive il direttore dell'ANSA, Luigi Contu - e sconvolto dagli orrori della cronaca". Viene poi illustrata "l'Italia che si ...