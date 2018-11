I 10 food blogger italiani più seguiti in rete

wired

(Di martedì 20 novembre 2018) 1. Benedetta Rossi aka Fatto in casa da Benedetta 2. Valeria Ciccotti aka Vale Cucina e Fantasia 3. Chef in Camicia 4. Valentina Boccia aka Ho Voglia di Dolce 5. Antonia Distasi aka Uccia3000 6. Chiara Maci7. Enrica Panariello aka Chiarapassion 8. Marco Bianchi 9. Sonia Peronaci 10. 55Winston55 Quella deinon è certo una moda passeggera. Ormai da anni, grazie anche a diversi programmi televisivi, glisi sono scoperti appassionati di fornelli e spezie esotiche prima sconosciute ai più. Tutto questo ha fatto la fortuna di chi ha saputo raccontare attraverso uno stile riconoscibile un mondo sì variegato, ma in cui la competizione si è presto fatta accanita. Ogni anno Blogmeter analizza attraverso diverse piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) l’engagement – ovvero il coinvolgimento di pubblico che uno o più contenuti riescono a ...