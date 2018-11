Huawei lancia 3D Live Maker | l’applicazione di scansione 3D

Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata : 3D Live Maker è il nome della nuova applicazione di Huawei che permette di creare degli oggetti tridimensionali interattivi chiamati AI Live Model da utilizzare […] L'articolo Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha lanciato la piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale HiAI 2.0 : Huawei ha annunciato il lancio di HiAI 2.0, una piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei ha lanciato la piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale HiAI 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Huawei vuole lanciare dei nuovi occhiali per la realtà aumentata : Huawei sembra aver individuato nella realtà aumentata il prossimo ambito in cui espandersi ed è già al lavoro sui propri occhiali AR, in arrivo entro un paio d'anni. L'articolo Huawei vuole lanciare dei nuovi occhiali per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia una base di ricarica con storage da 1 TB per Huawei Mate 20 : Huawei ha lanciato un'unità di archiviazione portatile da 1 TB che può vantare anche un'apposita base per la ricarica della batteria di Huawei Mate 20 L'articolo Huawei lancia una base di ricarica con storage da 1 TB per Huawei Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia la propria piattaforma Video - in abbonamento mensile a 4 - 99 euro : Per il catalogo della propria App, Huawei ha stretto accordi con alcuni dei principali player del mondo del cinema a livello mondiale e italiano, tra cui Sony Pictures Home Entertainment, Rai Com , ...

Huawei lancia la sfida a Apple A12 Bionic con i nuovi chip Kirin 980 : (Foto: Huawei) Quale sarà, a fine 2018, il processore per smartphone più potente del reame? A inizio settembre Huawei ha presentato il suo Kirin 980 in anticipo su tutti gli altri, ma tra l’annuncio e la disponibilità dei primi prodotti si è infilata Apple, che nel frattempo ha già portato sugli scaffali — a bordo di iPhone XS e XS Max — il suo A12 Bionic. Tutti e due i chip sono realizzati con processo produttivo a 7 nanometri, il che ...