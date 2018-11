Homecoming 2 | chi vedremo nella seconda stagione? SPOILER

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 21 novembre 2018)2 tornerà con certezza su Amazon Prime Video. Il gigante delle spedizioni ha già dato il suo okay per la sua. Chi troveremo nel cast?2 potrebbe riportare sul piccolo schermo la protagonista Julia Roberts, ma sarà davvero così? Siamo già in grado di rivelare alcuniin merito, in seguito ad alcune discussioni avvenute nei piani alti dello show.2 ci riserverà delle sorprese Grazie ad Ausiello di TvLine possiamo dire con certezza quali volti ritroveremo in2, dopo averli conosciuti durante il primo capitolo. Secondo quando affermato dalla produzione, i post-crediti presenti nel finale sono una sorta di anticipazione di quanto accadrànuova trama. E vista la presenza di Audrey Temple e Hong Chau possiamo quasi dare per scontato che il cast potrà ancora contare sulla sua presenza come exeutive del Geist Group. ...