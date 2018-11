HITMAN 2 | Bersaglio #1 con Sean Bean da oggi GRATIS per tutti

gamerbrain

(Di martedì 20 novembre 2018)Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato la prima missione di2 dedicata alElusivo, che vedrà protagonista l’attorenei panni di Mark Faba, un ex agente dell’MI5 divenuto sicario.2: Disponibile ilperConosciuto come “L’Immortale”, Faba è celebre per la sua inimitabile capacità di fingersi morto, il che ha spinto la International Contract Agency (ICA) a mettere una spropositata taglia sulla sua testa. In questa missione dedicata alelusivo denominata L’Immortale, i giocatori avranno a disposizione un’unica possibilità di fermare Faba prima che quest’ultimo possa servirsi delle sue abilità di sorveglianza, infiltrazione e demolizione per completare un ...