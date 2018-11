Hazard | la love story del calcio che sforna solo dei campioni

ilgiornale

(Di martedì 20 novembre 2018) Non è, è puro amore. Verso il pallone che, in casa, è un affare di famiglia. Un amore incondizionato per la sfera più famosa al mondo. Da sempre, per gli, è così. Tutto ha inizio in un minuscolo paesino della Vallonia, La Louviére, nella provincia francofona di Hainaut. È qui dove un medianaccio della squadra locale ...