Hacker | anche Londra deve difendersi dagli attacchi informatici E deve farlo in fretta

(Di martedì 20 novembre 2018) Mentre in Giappone viene scelto per la difesa cibernetica il più analogico dei ministri – azzeccato come un vegano a patrocinare la sagra della porchetta di Ariccia – e in Italia dopo giorni di silenzio stampa si sdrammatizza la funesta violazione della posta elettronica certificata di importanti ministeri, in Gran Bretagna il problema delle infrastrutture critiche viene vissuto con grande apprensione. Il Comitato parlamentare per le strategie di sicurezza nazionale ha strigliato il governo diperché i funzionari pubblici “non agiscono con l’urgenza e con la forza che la situazione richiede”. La vulnerabilità viene imputata a un’endemica scarsa sollecitudine ad affrontare il problema: il pollice verso non tocca in sorte solo ai gran commis statali maai protagonisti dell’imprenditoria privata, tutti accomunati da uno sconfortante disinteresse a ...