Grecia | c’è già aria di divorzio tra Yaya Touré e l’Olympiacos

(Di martedì 20 novembre 2018) È arrivato all’Olympiacos qualche mese fa, ma c’è giàditrae la squadra più titolata di. Dopo la lunga esperienza in Premier League con il Manchester City, l’ivoriano ha scelto i biancorossi per chiudere la carriera; lo spazio concessogli, però, scarseggia. Motivo per cui ha cominciato, anche per bocca dell’agente, a manifestare malumori. Intervistato da Gazzetta.gr, il procuratore del centrocampista classe ’83 ha affermato: “Speriamo che le cose cambino, ma se dovessimo arrivare alla rottura non chiederemmo i soldi per la seconda metà della stagione.è stato miglior giocatore africano e ha preferito tornare inpiuttosto che accettare le offerte da Arabia Saudita, Cina e Giappone. Adora questi tifosi“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...