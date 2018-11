Grande Fratello Vip | Undicesima Puntata | Ecco la Prima Finalista!

Marina La Rosa dopo il Grande Fratello torna in tv con la Gialappa’s Band : Il ritorno in tv di Marina La Rosa passa dalla Gialappa’s Band. La bellissima protagonista della prima, iconica edizione del Grande Fratello è infatti pronta a tornare sul piccolo schermo in veste di opinionista a Mai dire talk, il nuovo programma del trio comico al via il 29 novembre in prima serata su Italia 1 con la conduzione del Mago Forest. LEGGI: Marina La Rosa super sexy su Instagram 18 anni dopo il Grande Fratello Che cos’è ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin : lite furiosa con Baby K : Baby K dopo l’esibizione al Grande Fratello Vip 3 attaccata da Silvestrin Dopo l’esibizione di Baby K ieri in diretta al Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin ha tuonato su Twitter scrivendo una critica al veleno contro la giovane cantante. L’ex concorrente del reality ha infatti affermato che ogni volta che Baby K canta un compositore morirebbe di dolore. Immancabile è stata la risposta dell’ospite di ieri, la quale ...

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi : "Ti amo e ti aspetto" ma Deianira frena : "Porterò altre prove" : Pierluigi Gollini rompe il silenzio su Instagram ma la questione del presunto tradimento non sembra affatto conclusa.

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi scopre in diretta le corna del fidanzato : “Mi fa male ma non mollo adesso” : La finale della terza edizione del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 10 dicembre, una data che sembra lontana considerando che il reality sembra bloccato in un limbo dove accade poco e nulla. Si punta molto su un gossip, vero o finto che sia, sul calciatore Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi. La blogger e influencer Deianira Marzano ha infatti riferito di averlo visto in atteggiamenti poco equivoci con altre ragazze in una ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Provvedi e lo spettro del tradimento. Ecco i nominati : E proprio su Instagram ha scagliato le accuse senza però corredarle di foto o video, a onor di cronaca il diretto interessato non ha ancora commentato la vicenda,. L'ingrato compito di comunicare ...

Ascolti tv ieri - Nero a metà vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 19 novembre 2018 : Terminata la serie de I Bastardi di Pizzofalcone 2, su Rai 1 ha preso il via la fiction Nero a metà. E’ stato quindi Claudio Amendola a sfidarsi con la nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 3? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Fino ad ora i Dati Auditel del padre di tutti i reality hanno evidenziato solo sconfitte. L’ammiraglia Rai, infatti, è sempre riuscita a battere la rivale. Quanti telespettatori, invece, si sono ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi costretta a rivelare a Giulia le corna : la tragica reazione in diretta : Un momento piuttosto tragico al Grande Fratello Vip . Nel corso della diretta di lunedì 19 novembre, infatti, Ilary Blasi ha rivelato a Silvia Provvedi i gossip relativi al fidanzato della gemella, ...

Grande Fratello VIP 2018 - FINALISTA ED ELIMINATO / Il web attacca : 'Troppo spazio a Giulia e Francesco!' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018: Silvia Provvedi in finale, ELIMINATO Ivan Cattaneo. In nomination Walter Nudo e Jane Alexander.

Grande Fratello Vip - undicesima puntata : fuori Cattaneo - Silvia Provvedi finalista : Canale 5 ha trasmesso ieri, lunedì 19 novembre, l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini giunto alla sua terza edizione. Dopo le voci degli ultimi giorni, secondo le quali il programma avrebbe chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti, i conduttori hanno tenuto a precisare che non ci sarà alcuna variazione rispetto al calendario iniziale e che la finalissima andrà in onda il 10 ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo è innamorato di Francesco Monte : Ivan Cattaneo è l'eliminato dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it . Il cantante è stato uno dei protagonisti di questa terza edizione, ma non ...

I primi finalisti del Grande Fratello Vip 2018 tra salvataggi - eliminati e colpi al cuore : Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte? : I potenziali finali del Grande Fratello Vip 2018 finalmente spuntano all'orizzonte. La lunga edizione del reality show si avvia verso il gran finale del 10 dicembre prossimo e, intanto, continua a raddoppiare rinviando i fan a giovedì sera per la seconda puntata della settimana e, sembra, il secondo finalista. Un'altra serata al cardiopalma quella di ieri sera che ha permesso al pubblico di scoprire non solo il nome del primo finalista del ...

Grande Fratello Vip 2018 undicesima puntata : nominati - eliminato e finalista : Gf Vip 2018 puntata 19 novembre, l’eliminato: Ilary Blasi bacia Ivan Cattaneo in lacrime Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 del 19 novembre è stato eliminato Ivan Cattaneo in sfida con la fortissima Lory Del Santo. Si è trattata di una sfida all’ultimo voto perché la concorrente è riuscita a farcela con il solo […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 undicesima puntata: nominati, eliminato e finalista ...