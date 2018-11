Grande Fratello Vip | Francesco Monte e Giulia Salemi si stanno rovinando Marco Ferri

Grande Fratello Vip - Gollini a Giulia Provvedi : 'Un amore fortissimo' : ROMA - ' Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti '. L'attesa risposta di Pierluigi Gollini è arrivata. Il portiere dell' Atalanta , compagno di Giulia Provvedi , è finito al centro del gossip per un ...

Grande Fratello Vip - Baby K canta ed Enrico Silvestrin perde la testa : 'Ogni volta che...' - parole brutali : In questa edizione del Grande Fratello Vip chi non si è mai tirato indietro a dire la sua è proprio Enrico Silvestrin . In occasione della prova settimanale ospite speciale della serata è stata Baby-K ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Provvedi di nuovo in lacrime per le (presunte) corna del fidanzato : Silvia Provvedi Aria di crisi per Giulia Provvedi. Durante la diretta di ieri la bionda cantante ha dovuto affrontare un momento molto particolare: la scoperta di un rumor su un presunto tradimento del suo compagno, Pierluigi Gollini. “Non me l’aspettavo, mi fa male, io in ogni caso continuo il mio percorso, sono arrivata fin qui forte con mia sorella” era stato il suo commento a caldo. Oggi, durante il pranzo, complice forse anche la ...

Grande Fratello Vip 2018 - scontro social tra Enrico Silvestrin e Baby K : ‘Pensavo fossi un adulto’ : “[…] I mendicanti di clickbait titoleranno sulla Grande lite/polemica tra me vs Grande artista italiana. Dai con la giostra su, dai con le marionette, dai coi saltimbanchi. Forza siori!”. Così scrive su Twitter Enrico Silvestrin e chi siamo noi per disattendere le aspettative dell‘ex vj di MTV? La polemica cui Silvestrin fa riferimento è quella che si è scatenata tra lui e Baby K. La cantante, ospite della puntata del ...

Grande Fratello Vip - i commenti degli ex concorrenti durante la diretta : “È imbarazzante. Se si sbadiglia non è colpa nostra” : Se anche i concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip 3 cominciano a criticare il programma, accusandolo di noia e mancanze di dinamiche, allora la faccenda si fa “seria”. Nel corso dell’undicesima puntata del reality di Canale 5 alcuni ex protagonisti – Enrico Silvestrin, Elia Fongaro, Maurizio Battista, Fabio Basile e Lisa Fusco su tutti – si sono divertiti a sfottere la trasmissione. Silvestrin, poco prima dell’inizio della ...

Grande Fratello Vip - il blitz della zia Fulvia fuori dalla casa : le urla per Stefano Sala e Benedetta Mazza : Clamorosa sorpresa al Grande Fratello Vip per Stefano Sala e Benedetta Mazza . fuori dalla cosa si apposta la zia Fulvia , qualcuno parla di 'presunta zia' del modello e urlando cerca di comunicare ...

Grande Fratello Vip - Martina Hamdy e l'umiliazione definitiva : 'Martina chi?' - spuntano queste foto : Umiliazione 2.0: da quando è entrata al Grande Fratello Vip , la bella Martina Hamdy è stata accusata da molti telespettatori di fare semplicemente da tappezzeria. Mai un litigio, mai un guizzo, mai ...

Grande Fratello Vip - top e flop dell'undicesima puntata : Il Grande Fratello Vip si avvia alla sua conclusione, prevista per lunedì 10 dicembre. E, come da tradizione, inizia a eleggere i suoi finalisti. Si comincia da questa puntata, in cui un meccanismo di ...

Grande Fratello Vip news - Francesco Monte si arrabbia con Giulia Salemi | Video : Ieri sera il primo argomento della nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato due rvm che hanno riepilogato le varie liti accadute in settimana. Nel Video, inoltre, c’erano anche le opinioni dei loro coinquilini, che di certo non hanno usato parole dolcissime. Francesco e Giulia hanno difeso la loro conoscenza, annunciando finalmente il tanto ...

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin accusa Ilary Blasi : «Non mi hanno microfonato». Ma fa una figuraccia : di Ida Di Grazia Enrico Silvestrin continua a far discutere anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2018 . Lunedì sera durante la diretta dell'undicesima puntata che abbiamo seguito su Leggo.it , ...

Grande Fratello Vip : Enrico Silvestrin e la lite con Baby K dopo la diretta : La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata segnata da sorprese e colpi di scena. Ad abbandonare la casa più spiata d'Italia è stato Ivan Cattaneo, battuto al televoto da Lory Del Santo. Nella casa delle celebrità, hanno fatto accesso a sorpresa I Ricchi e Poveri e Baby K, la quale, subito dopo la diretta, si è scontrata animatamente sui social con il Vj storico di MTV Europe ed ex-gieffino Enrico Silvestrin. Baby K si scontra con un ex ...

Grande Fratello Vip - Gollini smentisce il tradimento e su Ig dichiara amore a Giulia : Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è venuta a conoscenza del Gossip riguardante il suo fidanzato Pierluigi Gollini, il quale secondo le indiscrezioni, pare l'abbia tradita mentre lei era rinchiusa nella Casa di Cinecittà. A poche ore dalla fine della diretta del reality di Ilary Blasi, è arrivata una risposta da parte del diretto interessato, il quale con un post su Instagram ha dichiarato tutto il ...

Il Grande Fratello Vip tra terra dei cuori e coppie di fuoco : Non sono io che fuggo dalla realtà, è lei che fugge da me. Lo diceva Bufalino ma potrebbe benissimo adattarsi ai tempi in cui viviamo: lo spread vola, le nazioni europee litigano, il cancelliere austriaco amato dai sovranisti spinge per una procedura d'infrazione contro l’Italia, le strade italiane

Ascolti tv - l’esordio di Nero a metà batte a mani basse il Grande Fratello Vip : Sono oltre 6 milioni i telespettatori che hanno seguito l’esordio della fiction di Rai1 Nero a metà che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 19 novembre. Precisamente la serie con Claudio Amendola è stata vista da 6.013.000 telespettatori (share 25.3%). Si tratta, sottolinea la Rai, del secondo miglior risultato per l’esordio di una fiction in questa stagione. A seguire record di Ascolti stagionale per Che fuori ...